Winamp-utóddal indítja inkubátorpogrogramját a Plex

Felkarolná a platformját célzó fejlesztőket a Plex. A "DIY" otthoni médiaközpontokat használók körében népszerű médiaszerver szoftver fejlesztői bejelentették, inkubátorprogramot indítanak, amelyben mind a cégen belülről érkező hobbiprojekteknek, mind pedig a külső fejlesztői közösség kezdeményezéseinek megjelenési felületet biztosítanak. Emellett a kezdeményezés célja, hogy a Plex-szel, illetve minden ahhoz tartozó projekttel kapcsolatban kiterjedt technikai leírásokat biztosítson, egy-egy témába akár egész mélyen belemerülve a szakértői olvasóközönség számára.

A Plex Labs néven futó program rajtjával annak első felkaroltja is rögtön megérkezett, a Plexamp névre hallgató, minimalista zenelejátszó alkalmazás formájában. Utóbbi, ahogy nevéből sejthető, az egykor páratlan népszerűségnek örvendő Winamp örökségét vinné tovább, egy egyszerű asztali zenelejátszóval, amely a Plex könyvtárban tárolt zeneszámokhoz biztosít hozzáférést. A Plexamp a számok közötti váltogatásnál is megszakításmentes lejátszást ígér, illetve a zenékhez számos, azok alapján generált animációt is kínál - utóbbiak színvilágát az app az adott albumok borítójából nyeri ki.

Az egyetlen kisméretű ablakba gyömöszölt lejátszó a nyílt forrású MPD-re (Music Player Daemon) épít, elkészítéséhez pedig, ahogy a csapat blogposztjában is írja, az Electron platformot vette igénybe. Az app lényegében minden zeneformátumot támogat és még a hangerőre is odafigyel, azt automatikusan szabályozza, így nem fenyeget a veszély, hogy egy halkabban rögzített számnál a potmétert feltekerve a következő nótát már átmeneti halláskárosodással állítjuk meg. Mindezek mellett a Plexamp a lejátszott számokat vizuálisan, hullámformákként is megjeleníti, megkönnyítendő az egyes zenéken belüli navigációt. Végül de nem utolsó sorban az alkalmazás többféle, automatikusan generált lejátszási sorrendet is képes rendelni a zenekönyvtárhoz, hallgatási szokások vagy épp előadók alapján.

A Plexamp Windows és macOS rendszerekre is ingyenesen elérhető - érdemes ugyanakkor észben tartani, hogy hobbiprojektről van szó, amelyet a Plex csapat tagjai szabadidejükben raktak össze, így későbbi terméktámogatás nem jár hozzá, ez pedig az összes Plex Labs kezdeményezésre igaz. Az inkubátor gyűjtőoldalán a zenelejátszó mellett egyébként több, külső fejlesztők által készült Plex-kiegészítő is megtalálható, mint a Tutilli, amellyel az adott Plex szerver felhasználóinak szokásaira vonatkozó statisztikák nyerhetők ki, vagy épp a SyncLounge, amellyel a különböző eszközökön és helyszíneken nézett azonos filmek vagy egyéb tartalmak szinkronizálhatók össze, a közös filmélményért, de ugyanide tartozik a Sub-Zero is, amely a feliratok kezelését könnyíti meg. A Plex Labson keresztül a jövőben még több hasonló projekt juthat el a fórumok bugyraiból a reflektorfénybe.