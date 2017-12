Az idei csúcsmodellek köszönnek vissza az új Galaxy A8-ban

Már most lerántotta a leplet az Galaxy A sorozat jövőre érkező frissítéséről a Samsung, a vállalat középkategóriás okostelefon-szériája az A8(2018) modellel bővül, amely az elérhetőbb árkategóriákba is elhozza a vállalat zászlóvivőitől idén megismert formavilágot. Az A széria egyébként a Galaxy J modellekkel egyetemben a vállalat legjobban fogyó sorozata, az idei harmadik negyedévben ezek a készülékek segítettek a cégnek leginkább megőrizni vezető pozícióját az okostelefon-piacon.

Az idei csúcskategória tehát már a 2018-as középszinten köszön vissza, a frissen bejelentett készülék előlapjáról ennek megfelelően eltűnt az ujjlenyomat-olvasóval megspékelt, két kapacitív gombbal körülvett fizikai home gomb, amelyeket a kijelzőre költöztetett navigációs sáv váltott le, az ujjlenyomat-szenzor pedig a hátlapra került át. Utóbbit tekintve a 2018-as A8 még jobban is sikerült, mint az idei csúcsmodellek, az érzékelő ugyanis nem a kamera melletti, kényelmetlen pozícióba került, hanem középre, a kamera alá. Ahogy a csúcsmodelleknél, a fizikai gombok eltűnésével itt is több hely jutott a kijelzőnek, ezzel pedig a Samsungnál is lecsorgott a csúcskategóriából az idén divatba jött, hosszúkás képarány - ez egyébként itt egy hajszálnyit eltér a riválisok által használt 18:9-es aránytól, a koreai óriás 18,5:9-es képaránnyal dolgozik. A Super AMOLED kijelző mérete 5,6 hüvelyk, felbontása pedig Full HD+, azaz 1080x2220 pixel, és sarkait is lekerekítették, akárcsak az S8 vagy Note8 modellek esetében - noha itt maga a kijelző már nem hajlított, csak a fölötte húzódó üveg.

A készülék érdekessége, hogy az előlapon a panel fölött mindjárt két kamerát is találunk, egy 8 és egy 16 megapixeles szenzort. Ezekkel a szokásos háttérelmosás effektek vethetők be szelfikészítés esetén is, amelyet a cég Live Focus funkciójával utólag is szabályozhatunk, illetve a trendeknek megfelelően a cég egy sor virtuális matricát is ad a képekhez. A hátoldalon egy 16 megapixeles kamerát találunk, innen sem hiányoznak az olyan szoftveres funkciók, mint például a digitális képstabilizáció.

A motorháztető alatt a saját fejlesztésű Exynos Octa 7885 lapkája dolgozik, két 2,2 gigahertzre állított Cortex-A73 maggal, illetve egy hat darabból álló, 1,6 gigahertzen ketyegő Cortex-A53-as magcsokorral. A RAM mérete 4 gigabájt, a belső tárhelyé pedig 32 gigabájt, amelyet microSD kártyával bővíthetünk. Az akku kapacitása 3000 mAh, a töltés pedig ahogy azt illik, USB-C aljzaton keresztül zajlik. Mindezt a gyártó egy IP68-as védelmi besorolású házba csomagolta, azaz a víz alatt másfél méteres mélységben fél órát is kibír a készülék. Mindezek mellett a Samsung Pay támogatás, azaz a vállalat mobilfizetési megoldásával való NFC-s, illetve MST-s azaz mágnescsíkos fizetés lehetősége is adott a készülékekben.

Noha itthon erről még nincs hivatalos tájékoztatás, a GSMArena információi szerint a 2018-as Galaxy A8 mellé egy A8+ modell is érkezik. A nagy testvér hardvere szinte teljesen megegyezik a mezei A8-éva, annyi különbséggel, hogy a kijelző mérete esetében 6 hüvelyk, ami mögött egy valamivel testesebb, 3500 mAh kapacitású akkumulátornak is jut hely.

A Galaxy A8 rajtjára jövő év elején, január első felében számíthatunk, noha azzal kapcsolatban árat egyelőre nem közölt a cég. Amennyiben sikerül az árcédulát aránylag barátságosan tartani, a Samsung legújabb okostelefonja még sikertermék is lehet. A középkategóriába már korábban lecsorgott "prémium" funkciók mellett (vízállóság, netán a Samsung Pay támogatás) kifejezetten tetszetős dizájnt hoz a készülék, ráadásul a Cortex-A72 magok a cégnél középszinten egy ideje már megragadt, csak Cortex-A53-ra építő konstrukcióknál jóval időtállóbb teljesítményt ígérnek.