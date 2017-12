Felbukkant a radaron az Intel egyik hatmagos mobilprocesszorra

Lencsevégre kapták az Intel első hatmagos mobilprocesszorát. A Core i7-8720HQ típusjelzésű központi egység a csúcskategóriás notebookokat, munkaállomásokat és gamer konfigurációkat célozza majd, vélhetően egy vaskos árcédulával a hóna alatt. Utóbbival együtt a processzor TDP-je, azaz fogyasztási kerete is magas lesz, a mutatót a négymagos elődökéhez hasonlóan 45 wattban maximalizálta az Intel. A nyolcadik Core generációba érkező CPU-k pontos megjelenéséről egyelőre nincs hír, azonban az OEM gyártópartnerektől származó információk szerint már 2018 első negyedévében megérkezhetnek a hatmagos processzorokra épülő első notebookok.

A kiszivárgott információk alapján a Core i7-8720HQ hat processzormagja fejenként két végrehajtószálat kínál majd, tehát a szóban forgó CPU esetében aktív lesz a Hyper-Threading. A magok alapórajelét 2,4 GHz-ben állapította meg az Intel, a maximális turbó pedig látszólag 3,6 GHz magasságában tetőzik. A processzor alapját az asztali termékcsaládnál már megismert Coffee Lake kódnevű lapka adja, amely összesen 12 megabájt harmadszintű gyorsítótárat tartalmaz. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az i7-8720HQ-nál ennek negyedét letiltotta az Intel, azonban vélhetően érkeznek majd teljes értékű lapkára épülő modellek is (pl.: i7-8820HQ).

A hat mag, a viszonylag nagy kapacitású gyorsítótár, illetve a relatíve magas órajel okán a processzor TDP-je is nagyra nőtt, a mutatót 45 wattban állapította meg a gyártó. Az érték egyezik a közvetlen elődökével, a hetedik generációs HQ (és HK) modellek esetében is épp ekkorára szabta a fogyasztási keretet az Intel, amely érték egyébként még nem számít rekord magasnak, például a negyedik generációban voltak 57 wattos TDP-vel rendelkező mobilprocesszorok is.

Az érték egyben azt is jelenti, hogy hatmagos Intel Core processzorokra jó eséllyel nem épülnek majd vékony, ultrabookszerű gépek, a disszipáció kellően hatékony elvezetéséhez ugyanis vaskos hűtésre lesz szükség. Az Intel eddigi termékstratégiája alapján egyelőre nem várható szerényebb, például 35 vagy 28 wattos (esetleg még alacsonyabb) TDP-vel rendelkező hatmagos processzor, ezt a lehetőséget jó eséllyel megtartja a következő generációk valamelyikére a cég.

A hatmagos mobilprocesszorok árazásáról egyelőre nincs információ, de az előző generációk alapján a szóban forgó Core i7-8720HQ árcímkéjén valószínűleg egy 400 dollár körüli (inkább feletti) összeg szerepel majd. Az első, hatmagos processzorokkal szerelt notebookok a január eleji CES-en bukkanhatnak fel, a forgalmazás pedig ezt követően indulhat meg, optimális esetében még valamikor 2018 első negyedévében.