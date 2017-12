Lelassult az Alexa skillek szaporodása

Ismét mérföldkőhöz érkezett az Amazon Alexa, a virtuális segéd a TechCrunch által idézett VoiceBot elemzése szerint már nem csak globálisan, de csak az Egyesült Államok piacán is átlépte a 25 ezer hangalapú app, azaz skill mérföldkövét. Ezzel a cég a hazai piacon is meglépte azt az értéket, amelyet globálisan elérhető appjaival október végén véshetett be magának. A skillek ráadásul már nem csak a platform felhasználóinak kedvezhetnek, azokban a vállalat múlt héten hivatalosan is élesítette a fizetés lehetőségét, amelyről először még novemberben beszélt. Ezzel az Alexa továbbra is a piac élén lovagol, ugyanakkor a frissen közölt számokból az is kiderül, a skillek gyarapodása hosszú idő óta először lassuló tendenciát mutat.

A hangalapú appok száma tavaly novembertől egészen 2017 szeptemberéig tempós növekedést mutatott a platformon, ugyanakkor az elmúlt három hónapban visszaesett az iram, a 25 ezres mérföldkövet a korábbinál jóval lassabban sikerült átlépni. Míg 5 ezerről 10 ezerre 124 nap alatt kúszott fel a skillek száma, 10-ről 15 ezerre már 103 nap alatt, ezután pedig csak 63 napra volt szükség a 20 ezres határ eléréséhez. Az újabb ötezer skilles gyarapodás ugyanakkor ismét 103 napot vett igénybe, ami érezhető lassulást jelent, főleg annak fényében, hogy egyes cégek erősen ráfeküdtek az Alexa skillek gyártására, hogy a karácsonyi időszak előtt bebetonozzák jelenlétüket a platformon. Ilyen volt egyebek mellett a Cumulus kiadó is, amely önálló appként adott ki különböző rádióállomásokat az Alexához - ezekből a cég tetemes mennyiséget, összesen 300-at tett elérhetővé ebben a hónapban.

A skilleken belüli fizetés lehetőségével ugyanakkor 2018 elején a termékek gyarapodása jó eséllyel ismét új lendületet kap: a hangalapú alkalmazásoknál már előfizetéses modellek, illetve egyszeri vásárlások is bonyolíthatók, ami az eddigi Developer Rewards program felhasználói aktivitásra építő jutalomrendszerénél jóval nagyobb motivációt jelenthet a fejlesztőknek. De a skillek sokasodását ugyancsak gyorsíthatja, ha korábbi pletykáknak megfelelően az Amazon valóban megnyitja az Alexát a vállalati ügyfelek felé is. A szegmens üzleti appok egész seregét hozhatja a cég okoshangszóróira.

Mindeközben a versenytárs, pontosabban idén nyár óta inkább az Amazon partnerének számító Microsoft terméke a Cortana, az Alexához képest csigalassúsággal gyűjti az új skilleket (a redmondi cég is ugyanezt a nevezéktant használja). A vállalat repertoárjában, ahogy arra a ZDNet is rámutat, 230, azaz kettőszázharminc skill található. A cég persze jóval az Amazon után nyitott a külső fejlesztők felé, a hangalapú appok fejlesztését célzó Skills Kit csak idén májusban rajtolt el a vállalat fejlesztői konferenciáján, kérdés azonban, hogy a komótos tempóval milyen esélyei lesznek a Microsoftnak a piacon. Nem a redmondiak az egyetlenek ugyanakkor, akik a területen lemaradással küzdenek, az Apple nemrég jelentette be, első okoshangszórója, a HomePod rajtját jövőre halasztja.

A Microsoftnak ugyanakkor lehet még ütőkártya a tarsolyában, hiszen a vállalat nyár végén bejelentette, együttműködésre lép az Amazonnal, és a két cég asszisztensei egymás mellett lesznek elérhetők számos készüléken. Akkor a vállalat még idénre ígért további pontos részleteket a partnerség kapcsán, ezekkel ugyanakkor egyelőre várat magára - és már nem sok van hátra az évből. Persze az is kérdés, hogy vajon mekkora a tényleges értéke a platform köré gyűlő appoknak, miután az Alexa skillek nagyobb részéhez, 63 százalékához nem tartozik értékelés, ennek megfelelően pedig valószínűleg a felhasználók sem tolonganak körülöttük.