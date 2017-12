A Spotify és a Deezer együtt támadja az Apple kapuőr-szerepét

Hivatalosan megkérte a Spotify, a Deezer és más cégek az európai uniós szabályozókat egy Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélen keresztül, hogy vizsgálja ki a nagy piaci szereplők, mint például az Amazon és az Apple versenykorlátozó hatását - számol be róla a Financial Times. A zenestreaming szolgáltatók között már régóta tart a kiélezett harc. A Spotify tavaly az amerikai kongresszus tagjainál kezdett kampányolni az Apple üzleti modellje miatt, amely azóta sem változott, és így a cégek az Egyesült Államokon kívüli megoldással is próbálkoznak.

A problémát az Apple esetében még mindig a kötelezően előírt 30 százalékos bevételrészesdés jelenti, amelyet minden szolgáltatónak, köztük a Spotify-nak és a Deezernek is fizetni kell(ene) ahhoz, hogy megjelenhessen az App Store-ban. Így a konkurensek kénytelenek voltak magasabbra árazni a saját szolgáltatásaikat az iOS felhasználóknál, amivel viszont versenyhátrányba kerültek az Apple Music olcsóbb áraihoz képest (ahol jelenleg havi 1500 forint az egyéni csomag és 2300 forint a családi csomag).

Végül a Spotify úgy oldotta meg a helyzetet, hogy kivette az iOS-es alkalmazáson belüli vásárlási opciót, és Apple felhasználóit közvetlenül saját, webes felületére tereli (ahol az Apple Musichoz hasonlóan 5-8 eurós árat ad meg a régióban). "Egészen mostanáig az Apple belső fizetési rendszerével (in-app vásárlás) is előfizethettél a Spotifyra. Ez a lehetőség azonban már nem érhető el az új előfizetők számára. Ennek oka, hogy az Apple a normál díjon felül kiegészítő díjat számított fel, ezért úgy döntöttünk, hogy az olcsóbb díj érdekében kihagyjuk a közvetítőt." - szerepel a Spotify támogatói oldalán.

Ezzel egyébként a svéd zenestreaming cég megsérti az App Store szabályzatát, amely előírja, hogy az előfizetéses appoknak tartalmazniuk kell az alkalmazáson belüli fizetést, viszont nem tartalmazhatnak gombokat vagy külső linkeket más oldalakhoz. Tavaly előfordult, hogy az Apple emiatt visszadobta a jóváhagyási folyamat során a Spotify frissített alkalmazását. A két cég közt megmaradt a kiélezett viszony, viszont jelenleg az App Store-ban is frissül a Spotify, és szabálysértő módon a cég továbbra sem az alkalmazáson belül oldja meg az előfizetést.

Az Apple eddig egyedül azt az engedményt tette, hogy az egy évnél idősebb (megszakítás nélküli) előfizetéseknél már "csak" 15 százalékba kerül az Apple-adó. Ettől még a Spotify és a Deezer továbbra is versenyhátrányban vannak az iOS készülékeken előre telepített Apple Music alkalmazással szemben, ráadásul a panaszuk szerint az Apple megfelelő felhasználói statisztikákat sem szolgáltat. Úgyhogy a Spotify és a szövetségesként talált másik nagy zenestreaming szereplő, a Deezer képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökének segítségét. Mondván, az EU vizsgálata állapíthatná meg hivatalos formában a kérdést, hogy az Apple esetében versenykorlátozó "kapuőr" magatartásról van-e szó.

A cégek azért is reménykednek az EU segítségében, mivel idén az Európai Bizottság egy másik nagy szereplőt, a Google-t is megbüntette 2,42 milliárd euróra a piaci erőfölénnyel való visszaélés és a saját termék jogosulatlan előnybe hozása miatt. A Bizottság szerint a vizsgálat ebben az esetben igazolta, hogy a Google a keresőmotorok piacán élvezett dominanciáját Google Shopping árösszehasonlító szolgáltatás előnyszerzésére használta fel, amellyel megsértette az uniós versenyügyi normákat. A Spotify és a Deezer szerint ebben az esetben az Apple is arra használja fel az App Store szolgáltatását, hogy az Apple Music számára előnyt szerezzen.