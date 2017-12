AMD: hamarosan itt a második generációs Ryzen

Immár kvázi hivatalosnak tekinthető, hogy valamikor az első negyedévben piacra kerül az asztali PC-khez tervezett Ryzen processzorok második generációja. Az alaplapgyártóktól kiszivárgott információk szerint a rajtot valamikor februárban ejti meg az AMD, első körben a felsőházat célzó 2-3 modellről lebben fel a fátyol. A korábbi híreknek megfelelően ugyanakkor most nem érdemes tetemes előrelépésre számítani, a Pinnacle Ridge kódnevű fejlesztés az idei év elején bemutatott Summit Ridge ráncfelvarrása lesz, a magszám sem változik. A processzorokhoz új lapkakészletekkel is készül az AMD, azonban a gyártó nem zárkózik el a visszafele kompatibilitástól, így a vélhetően 2000-es számozással érkező processzorok a már piacon lévő AM4 foglalatos alaplapokban is működni fognak.

A csőben lévő Ryzenek tehát még nem a Zen 2-re keresztelt, komolyabb fejlesztéseket tartogató mikroarchitektúrára épülnek, ezt továbbra is 2019-re datálják. A Pinnacle Ridge-nek így maradt az idén bemutatott alap, amit egyes pletykák szerint finomhangolásokkal és kisebb módosításokkal fejelt meg az AMD. A frissített megoldást több helyen Zen+ néven emlegetik, amely azonos órajelet feltételezve legfeljebb néhány százalékkal múlhatja majd felül elődjét. A mikroarchitektúrán felül az AMD a processzor más részeihez is hozzányúlhatott, például a memóriavezérlőhöz, amely a Summit Ridge egyik gyenge pontja. A kontroller amellett, hogy meglehetősen magas késleltetést produkál, a magasabb, 3000 MHz-es órajel feletti modulokkal sem boldogul minden esetben hibátlanul, ami miatt az AMD hivatalosan a DDR4-2666-os szabványra korlátozta a hivatalos támogatást. Ezen volt lehetőség javítani, így az új modellek akár DDR4-3200 támogatást is kaphatnak, amely a korábbi mérések alapján egyértelműen kimutatható javulást eredményezne.

A ráncfelvarrás többi öltése a gyártástechnológia területén keresendő, hisz az új processzorok a GlobalFoundries 12 nanométeres jelölés alatt piacra kerülő, frissített eljárásával készülnek. A FinFET tranzisztorokra építő fejlesztés a tavaly év eleje óta alkalmazott 14LPP-hez képest (ezzel készült a Summit Ridge is) 10 százalékkal nagyobb tranzisztorteljesítményt és 15 százalékkal magasabb sűrűséget ígér. Erre alapozva optimális esetben 400-500 MHz-es frekvenciaemelést érhet el az AMD, amely az Intellel folytatott közelharcban kardinális lenne, a konkurens ugyanis komolyan ráfeküdt a számítási teljesítményt alapvetően befolyásoló paraméter növelésére, a Coffee Lake-kel egészen magasra, 4,7 GHz-re emelte a maximális (turbó) órajelet.

Végül, de nem utolsó sorban a processzorok mellé társított lapkakészletekhez is hozzányúl az AMD. Az ezzel immár 400-as sorozatba kerülő chipek újításairól egyelőre csak találgatni lehet, de a meglehetősen limitált fejlesztési potenciált tekintve a PCI Express verzióváltás lehet az egyik fejlesztés, a 300-as széria ugyanis csak a szabvány igencsak koros, 2.0-s kiadását támogatja. Az új Ryzeneknek ugyanakkor nem kell majd feltétlenül friss lapkakészlet és ahhoz járó új alaplap, a processzorok BIOS frissítést követően a már piacon lévő AM4-es modellekben is működni fognak.