Az Intel Inside is megsínyli a költségcsökkentéseket

Megreformálja Intel Inside néven elhíresült marketingprogramját az Intel - közli több különálló forrásra hivatkozva a CRN. A hírmagazin értesülése alapján az OEM partnerek támogatására fenntartott program büdzséjét jelentősen, akár 20-60 százalékkal is megvághatja a processzorgyártó, amely vélhetően érzékenyen érintené az Intel platformokra építő PC-gyártókat. Az anyagi támogatás ugyanakkor nem az egyetlen változás lehet, más források szerint a még érvényben lévő program több pontját is újraírja az Intel, amely miatt akár még az 1991 óta ismert Intel Inside név is leköszönhet.

A CRN szerint a döntés nagy visszhangot keltett a PC-gyártók körében, a sok millió dolláros marketingtámogatás drasztikus csökkentése ugyanis nem is jöhetne rosszabbkor. A piaci szereplők évek óta küzdenek a recesszióval, a legutóbbi negyedév volt az egymást követő tizenkettedik, amelyben rendre csökkentek az értékesítések. Az Intel potenciális lépése vélhetően olaj lenne a tűzre, a támogatás megvágásával ugyanis a gyártóknak vagy mérsékelniük kellene a reklámköltéseket, vagy a szinten tartáshoz növelni kiadásaikat, amely egyenes utat jelenteni a PC-k további áremelkedéséhez. Jó eséllyel egyik verzió sem aratna túl nagy sikert a vásárlók körében, a piac további zsugorodása ezzel kvázi garantált lenne.

A hírmagazinnak sikerült az Intel egyik, a témában jártas szóvivőjét is megszólaltatnia. Ez alapján úgy fest, az Intel Inside név marad, ugyanakkor ennél fontosabb az indoklás, amely szerint a program valóban átalakul. A processzorgyártó szerint erre egyrészről maga és a vásárlók közötti interakció minőségének javítása miatt van szükség, másrészt pedig az átalakításokkal hatékonyabban, a mindenkori prioritásokhoz jobban igazodva tudja majd pozicionálni magát az Intel.

A CRN által megszólaltatott, névtelenségbe burkolózó PC-gyártó szerint az átalakítással megtakarított összeget más területekre, elsősorban az adatközpontos termékek piacához csoportosítja át az Intel. A lépés logikusnak tűnik, hisz az évekig egyeduralkodó cég idén számos konkurenciát kapott, az AMD Epyc mellett a Qualcomm Centriq processzorok is versenyképesnek tűnnek. Erre számottevően jobb termék híján máshogy, a marketingtámogatások növelésével lehet kénytelen reagálni az Intel, így téve még vonzóbbá adatközpontos termékeit a gyártópartnerek számára.

A vállalat lépését tovább magyarázzák a pénzügyi eredmények. A legutóbbi negyedév során az elsősorban a PC-s platformokat tartalmazó Client Computing Group 8,9 milliárdot hozott a konyhára 3,6 milliárd dolláros üzemi eredmény mellett. Ezzel szemben az adatközpontos részleg ennek nagyjából csak a felét, 4,44 milliárdot termelt, ám az összeg több mint 50 százaléka, azaz 2,26 milliárd dollár nyereség volt, hála a klienstermékekhez viszonyított, sokkal magasabb profittartalomnak.

Örülhet az AMD

Ennek ellenére az Intel lépésének lehetnek buktatói, pláne most, hogy az AMD mindössze karnyújtásnyira van. Mind az asztali, mind pedig a mobil Ryzen processzorok versenyképesnek tűnnek, előbbit alátámasztják a dobozos processzorok eladásai, darabszámot tekintve nyár végén nagyjából egálban volt a két gyártó. Az eladások nagyobb szeletét jelentő OEM piacon ugyanakkor egyelőre nem vitézkednek annyira a Ryzenek, amit a vállalat vezetője, Lisa Su is elismert. Su szerint ezért cége most erre a területre helyezi a hangsúlyt, felgyorsítva az adaptációt, amely optimális esetben a következő év első felében gyorsulhat fel. A folyamatot nagyban segítené, ha az Intel eközben jelentősen megvágná marketingprogramját, amellyel hosszú évekig sikerrel tartotta a PC-piac kispadján kvázi egyetlen konkurensét. A CRN szerint egy eddigi exkluzív partner a változásokon felbuzdulva már meg is kötötte beszállítói szerződését az AMD-vel.

A már említett anonim forrás szerint az Intel lépését komolyan megérzik majd az elmúlt évek során a gyártó termékei köré épült partnerek. A processzorgyártó részesedése jelenleg nagyjából 90 százalékos az OEM piacon, így a támogatás 20-60 százalékos megvágása komoly következményekkel jár majd, ami a legnagyobb partnerek költségvetésétől kezdve egészen a vásárlókig legyűrűzhet. A névtelen nyilatkozó hozzáteszi, hogy az Intel lépése részben a vállalaton belüli költségcsökkentés eredménye. Az indok tökéletesen hihető, a második negyedéves pénzügyi eredményekből már tisztán látszott, hogy az Intel baltával kezdte el faragni a kiadásokat.

A befektetőknek tett korábbi ígéret szerint a bevétel 30 százalékára szorítja le az Intel a kutatás-fejlesztésre és adminisztrációra fordított költségeket. Az idei második negyedévben ennek már látványos eredményei voltak: az K+F a bevétel 23,2 százalékáról 1 teljes százalékpontot esett (22,2 százalékra), míg a Selling, General and Administrative, vagyis az értékesítést, a cég működését és az adminisztrációt illető kiadások 2,2 százalékponttal, 14,8 százalékról 12,6 százalékra zuhantak az előző év hasonló időszakához képest. Egyetlen százalékpont akkor 148 millió dollárt jelentett, tehát sok százmilliós költségcsökkentésről van szó, amivel a menedzsment összesen 4,7 százalékot akar visszanyesni 2020-ra.

Intel Inside, a sikersztori

Az Intel még 1991-ben indította útjára a világ mindmáig egyik legnagyobb és legsikeresebb, kooperatív marketingprogramját, amivel kompenzáció és ösztönzés címszavak alatt nyújt anyagi támogatást különféle platformjaira építő gyártópartnereinek, legyen szó PC-ről, munkaállomásról, vagy épp szerverről. Az Intel Inside több száz kisebb, megfelelő mértékű büdzsével és kompetenciával nem rendelkező partner számára jelentett kritikus fontosságú eszközt termékeik népszerűsítéséhez. Az AdAge szerint 1991 és 1997 közepe között 1500 OEM gyártó került be a Intel Inside-ba.

A programmal például a kiskereskedelmi csatornában aktív partnerek mennyiségtől függően marketing támogatást kaptak, illetve bizonyos mértékű visszatérítést egyes reklámtevékenységek után. Ugyancsak ide tartoztak a különféle akciók, az eredeti és a kedvezményes vételár közötti különbözet (egy részét) is ezen keresztül csorgatta vissza a processzorgyártó, illetve ugyancsak az Intel Inside keretén belül támogat neves gamereket a cég. Az anyagi juttatás megszerzését szabályokhoz kötötte az Intel, amelyeket minden esetben teljesíteniük kellett a partnereknek. A jövőben állítólag szigorodnak a feltételek, a gyártó jobban át szeretné látni, hogy a cégek mire költik a támogatást, illetve az pontosan milyen hatást gyakorol az értékesítésekre.

A program a múltban számos kérdés is felvetett, az előző évtizedben kirobbant trösztellenes vizsgálat során például felszínre került néhány, az Intel Inside logó használatára feljogosító szabály, illetőleg azzal járó kedvezmény. A beadvány szerint az Intel csupán azokat a számítógépgyártó cégeket részesítette anyagi kedvezményekben, amelyek kizárólag a cég chipjeire épülő PC-ket forgalmaztak, a konkurens gyártók termékeit is felhasználókat pedig hátrányosan megkülönböztette.