390 millió dollárt kap a Face ID egyik fő komponensgyártója

Szabad szemmel is jól látható összeget fektet az Apple az optikai kommunikációs komponenseket gyártó Finisarba: a cupertinói óriás bejelentése szerint 390 millió dollárt ruház be a vállalatba. A cég az okostelefon-gyártó egyik kulcsfontosságú beszállítója, annak technológiája dolgozik egyebek mellett az iPhone X mélységérzékelésre képes TrueDepth kamerájával debütált Face ID arcalapú azonosítási megoldás, illetve az Animojikhoz használt arcmozgás-követés mögött, valamint a vezeték nélküli AirPod fülhallgatók közelségérzékeléséről is az gondoskodik.

A VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) néven ismert technológia, ahogy neve is mutatja, a félvezető-lézerek közül az úgynevezett "surface-emitting" lézerek közé sorolható, amelyeknél a fény a félvezető ostya felületére merőlegesen terjed - szemben a korábban kifejlesztett és egyébként máig széles körben használt "edge-emitting" lézerekkel, amelyeknél a fény a felület mentén terjed, majd egy bemetszett peremnél verődik vissza a kívánt irányba.

A surface-emitting lézerekkel a cégek szerint a korábbi megoldásokhoz képest számottevően jobb teljesítményű, kompaktabb - és nem utolsó sorban költséghatékonyabb megoldások hozhatók létre. A technológia az Apple érdeklődését hamar felkeltette, a vállalat szerint az elmúlt években partnereivel fejlesztett VCSEL technológia a legfejlettebb a konzumerelektronikai eszközökben elérhető megoldások közül. A gyártó ezért hatalmas étvággyal csap le a megoldásra, a befektetésen túl azt is közölte, az idei év utolsó negyedében mintegy tízszer annyi VCSEL ostyát vásárol, mint korábban hasonló időszak alatt a globálisan megtermelt mennyiség - nem csoda tehát, hogy ilyen komponensigények mellett saját zsebből is igyekszik felpörgetni a termelést.

A frissen nyilvánosságra hozott befektetés az Apple egymilliárd dolláros Advanced Manufacturing Fundjából kerül ki: az alapot a cég idén májusban hozta létre, annak célja pedig az egyesült államokbeli vállalatok, illetve rajtuk keresztül a helyi munkahelyteremtés támogatása. Az összegből nem a Finisar részesül először, abból májusban, nem sokkal a kezdeményezés bejelentése után a cég rögtön ki is osztott 200 millió dollárt, a strapabíró üvegborításairól ismert Corning számára.

A Finisar a várakozások szerint a 390 milliós befektetéssel ugrásszerűen növelni tudja majd kutatás-fejlesztési költését, illetve jóval tempósabb gyártásba is fog - amire szükség is lesz, ha az Apple tízszeres ütemben szándékozik vásárolni tőle a komponenseket. A fejlesztések első nagy lépése egy több mint 65 ezer négyzetméteres alapterületű gyártóüzem létrehozása lesz Texasban, amely több mint 500 új munkahelyet teremt: a létesítményben a mérnököktől, a technikusokon át az üzemeltetőcsapatokig számos munkakör megnyílik. Az üzem várhatón 2018 második felében kezdi meg a termelést. Az Apple siet hangsúlyozni, hogy a Finisartól vásárolt VCSEL termékek 100 százalékát Texasban gyártják majd, a vállalat ráadásul a cupertinói cégnek szánt komponensek gyártásához felhasznált energiát teljes egészében megújuló energiaforrásból fogja fedezni az Egyesült Államokban.