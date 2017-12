OpenSSH-klienst kap a Windows 10

Újabb apró figyelmességgel kedveskedik a fejlesztőknek és üzemeltetőknek a Microsoft, csendben elérhetővé tette a hivatalos OpenSSH-kliens bétás verzióját Windows 10-re. A csomag a Windows opcionális elemeinek listájáról telepíthető, itt kiválasztva és a gépet újraindítva már használható is a teljesen szabványos ssh-megoldás.

A leírás szerint a most elérhető kiadás még béta állapotú (érdekes módon a szabványos "előnézet" szó most nem szerepel) és két változatban, kliens és szerver formájában érhető el - értelemszerűen első a más számítógépekhez való kapcsolódáshoz, utóbbi a saját számítógép elérhetővé tételére vethető be. A funkcióhoz egyébként a Windows 10-et "fejlesztői módba" kell állítani, enélkül nem jelenik meg a telepíthető csomagok listáján az OpenSSH.

A tapasztalatok szerint a kliens pontosan úgy működik, ahogy egy ssh kliensnek működnie kell, támogatja a szokásos paramétereket, indításához pedig elegendő az ssh user@host parancsot kiadni a parancssorból. A szoftver képes elmenteni a már használt szerverek kulcsát és azokat újabb kapcsolatoknál automatikusan elővenni.

Mivel támogatott OpenSSH-implementációról van szó, a Microsoft gondoskodik majd a szoftver frissítéséről és biztonságáról, így az (a többi Windows-komponenshez hasonlóan) a Windows Update-en keresztül frissül. Ez kellemes extra biztonságot nyújt, nem kell a csomagot külön manuálisan naprakészen tartani.

A Microsoft egyébként még 2015 júniusában jelentette be, hogy érkezik a Secure Shell (SSH) támogatása, a windowsos port alapját pedig egy már működő projekt képezte. Az implementáció egyébként teljesen nyílt forráskódú, annak GitHub repója itt érhető el. A jelenleg elérhető legfrissebb verzió a 0.0.24.0 december 5-i dátummal (ez egyébként frissebb, mint amit a vezérlőpulton keresztül telepít a rendszer). A portolást egyébként a microsoftos PowerShell csapat végzi.

Haladó felhasználóknak (is)

A Windows 8-cal a Microsoft kimondott szándéka volt az operációs rendszert iOS-szerűen könnyen kezelhetővé tenni, így fogva ki a szelet az iOS (és különösen az iPad) vitorlájából. Ez a Windows 10-zel változott: ugyan az iOS-esítés tovább folytatódik a felszínen, de ezzel párhuzamosan a haladó felhasználók (üzemeltetők, fejlesztők) számára is fontos fejlesztésekkel jönnek az újabb kiadások. Az egyik ilyen fejlesztés a Bash for Windows volt (hivatalos nevén a Linux Subsystem for Windows), és jól illeszkedik a sorba a hivatalos ssh-kliens beépítése is.

A Microsoft törekvése érthető: a mobilos és felhős fejlesztők körében az Apple PC-k illetve a Linux is nagy népszerűségnek örvend, ami egy platformcég számára aggasztó tendencia. Így magas prioritássá vált a fejlesztők minél magasabb szintű kiszolgálása Windowson, részben a Visual Studio csomag fejlesztéseivel, részben az operációs rendszer kényelmesebbé tételével.