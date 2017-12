A Synaptics már gyártja a kijelző mögötti ujjlenyomat-olvasókat

Jövőre már biztosan érkeznek a kijelző mögé épített ujjelnyomat-olvasóval felszerelt okostelefonok: a Synaptics bejelentette, a megjelenítőpanel mögött is használható FS9500 szenzorának gyártása már teljes gőzzel zajlik, az pedig az öt legnagyobb piaci szereplő valamelyikének jövőre érkező készülékében fog debütálni. Ezzel a potenicális "elsők" köre a Samsungra, Apple-re, Huawei-re, az Oppo-Vivo párosra, illetve a Xiaomira szűkül.

Bár eleinte sokan számítottak rá, idén a technológia kimaradt a csúcsmodellekből, így a Samsung Galaxy S8 modellekből és az iPhone X-ből is. Pedig a koreai gyártó már akkor is erősen rákészült a panel mögötti szenzor bevezetésére, végül azonban nem sikerült a várakozásoknak megfelelő módon implementálni azt, így a cég kénytelen volt az S8 és Note8 széria esetében is a szerencsétlenül pozicionált, kamera melletti hátlapi ujjlenyomat-olvasóval dolgozni, amely mindkét esetben gyenge pontja lett az egyébként határozottan jól sikerült csúcsmodelleknek. Az Apple az iPhone-ban a megoldást inkább a Face ID néven ismert arcfelismerésre cserélte, és könnyen lehet, hogy amellé már nem is veszi fel ismét a repertoárba az ujjlenyomat-olvasást.

Synaptics FS9500

Ugyanakkor nem mindenki ennyire visszafogott, a Vivo egy a sanghaji Mobile World Congressen felvillantott prototípusában már demonstrálta is a technológiát, igaz az érezhetően lassan reagáló kijelző mögötti szenzor itt még inkább volt "proof-of-concept" mint élesben is használható termék. Miután azonban a gyártó láthatóan bátrabb a területen a konkurenciánál, nem lenne meglepő, ha a piaci rajttal is eléjük vágna, akár kockáztatva, hogy egyes vásárlóknál nem lesz kifogástalan a felhasználói élmény. Utóbbi, ahogy minden újonnan bemutatkozó technológiánál, itt is veszélyt jelent, ebből a szempontból viszont akár szerencsésnek is mondható, hogy idén egy évet csúszott a megoldás rajtja - azaz mind a komponens- mind a készülékgyártóknak egy plusz évük volt annak tökéletesítésére.

A Synaptics FS9500 szenzora egyébként a gyártó szerint gyorsabb, mint az arcfelismerésre építő megoldások, és akár vizes kézzel is használható - arról a cég egyelőre nem beszélt, hogy milyen vékonyra kell kinyújtaniuk a cégeknek kijelzőiket, hogy a szenzor "átlásson" azokon. A vállalat ugyanakkor korántsem az első a területen, a Qualcomm például már júniusban bejelentette saját megoldását, amely a "vastag üvegen", kijelzőn, sőt, a fémborításon keresztül is képes leolvasni a felhasználó ujjlenyomatát. Ennek megfelelően könnyen lehet, hogy nem a Synaptics terméke lesz az első a piacon 2018-ban, a Qualcomm előzése mellett továbbá az sem javítja a gyártó esélyeit, hogy a The Verge már olyan pletykákról beszél, amelyek szerint a Samsung a nyár folyamán megszakította a gyártóval a közös munkát.

A technológia tehát akár már rögtön az év elején a CES konzumerelektronikai kiállításon is bemutatkozhat piaci termékben - amennyiben így történik, jó eséllyel ez lesz majd 2018 egyik új, meghatározó okostelefonos trendje, ahogy idén a 18:9-es, nagyon vékony kerettel rendelkező kijelzők voltak. Hogy melyik a Synaptics első, "TOP 5-ös" gyártópartnere, egyelőre rejtély, azonban ha mást nem is, az Apple-t kizárhatjuk a listából, hiszen a cég következő csúcsmodelljére csak ősszel számíthatunk.