Megkapja a Teams a Skype for Business hívásfunkcióit

Elkezdte megjelentetni a Microsoft Teams a hagyományos telefonhálózatokhoz kapcsolódó hívási funkciókat, amelyek korábban csak Skype for Businessben voltak elérhetők - jelentette be a vállalat. Egy újabb lépés az átalakítás érdekében, hogy a Teams vegye át az üzleti Skype szerepét a nagyvállalatok kommunikációjában. A két szolgáltatásban a funkció párhuzamosan megmarad egymás mellett, de elengedhetetlen volt, hogy a Teamsben is megjelenjen.

A funkció aktiválásától kezdve a Teamsből is lehet "rendes" telefonhívásokat indítani, de csak ha a vállalat rendelkezik Telefonrendszerrel (korábbi nevén Cloud PBX), amelyet alapvetően a havi 35 dollárért elérhető Office 365 Nagyvállalati E5 csomag foglal magába, más vállalati Office 365 csomagokhoz (E1, E3) pedig plusz funkcióként lehet hozzáadni havi 8 dolláros áron. Ha már cég rendelkezik a rendszerhez szükséges hozzáféréssel, akkor a szolgáltatást használók arányában kell a Híváscsomagra (korábban PSTN hanghívási csomagra) előfizetni. A PSTN Calling, azaz a Skype for Business-ből IP-telefonnal, számítógéppel vagy mobileszközökkel a hagyományos telefonhálózatokba indított, illetve onnan fogadott hívások lehetősége eddig is feláras volt havi 24 dollárért.

A szükséges előfizetéseket követően a Teamsben is minden felhasználó kap egy elsődleges telefonszámot, amellyel a hívásokat indíthatja és fogadhatja vállalaton belül és azon kívül is. Emellett pedig a Microsoft támogatja a híváshoz kapcsolódó tárcsázási funkciókat, hívástörténet megtekintést, hívástartást és folytatást, a gyorstárcsázást, a hívástovábbítást, hívófél-azonosító elrejtését, a kiterjesztett tárcsázást, a csengetést egyszerre több eszközön, egyszerre több hívás kezelését, a hangpostát és a szöveges (TTY) üzemmóddal rendelkező telefonokat.

A Microsoft mindezzel igyekszik hangsúlyozni, hogy az előfizetést követően a vállalatoknak már nincs szüksége telefonkészülékekre, mivel a hívásokat egy központi telefonos rendszerből tudják kezelni. Továbbá természetesen azt, hogy a hívási funkciókkal a Teams még inkább alkalmassá vált a csoportmunkára, amely például a chates, felhős hang- és videós, meeting funkciók mellé érkezett. Bár a hagyományos telefonhálózatok hívásával a Teams valóban előrébb lépett a nagyvállalatoknak szükséges funkciókkal, de a PSTN támogatással például a konkurens Cisco Spark is rendelkezik (nyilván, ez az UC-megoldásoknak ez az egyedi ismertető jegye). Emellett még több fontos funkciót, mint például a vendég-hozzáférés bevezetését egyre tovább halaszt a Teamsben a Microsoft, és még sok tennivalója lesz a cégnek az ismert hibák kijavításával is.

Az összes hívási funkció nem azonnal jelenik meg, a ZDNet értesülései szerint 2018 második negyedévében érkezik a következő fejlesztési csomag, mint például a konzumer Skype és a Teams közötti hívás támogatása, és csak 2018 év végén érkezik például a hívásparkoltatás, a csoportos hívásátvétel vagy a helyalapú híváselosztás. Az eddigi funkciókról viszont innen érdemes tájékozódni a híváscsomagok beállításához.