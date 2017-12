Elássa a csatabárdot a Western Digital és a Toshiba

Megegyezéssel zárult a Western Digital és a Toshiba, már-már szappanoperára hajazó ügye, amely a japán vállalat NAND-os részlegének értékesítése miatt robbant ki néhány hónappal ezelőtt. Ennek értelmében a WDC végül nem szerzett részesedést az áruba bocsájtott entitásból, a helyzetet kihasználva azonban az amerikai cég kötött, illetve meghosszabbított néhány fontos szerződést. Ezzel a TMC-t (Toshiba Memory Corporation) megszerző Bain Capital magántőke befektetési alap, illetve az a mögött álló cégek nem kaphatnak közvetlen betekintést az élvonalbeli szellemi tulajdonba, valamint a WDC-nek lehetősége lesz befektetni egyes jövőbeni fejlesztésekbe, elsősorban az üzemek bővítését illetően. Ez rendkívül fontos az amerikai cég számára, ezzel ugyanis tovább növelheti gyártókapacitását, amelyre a NAND-ok iránt folyamatosan növekvő igény alapján nagy szüksége van a WDC-nek.

Utóbbi elsősorban a Jokkaicsiben található Fab 6-os egység fejlesztésére vonatkozik, amellyel a Toshiba 96 rétegű 3D NAND-ok gyártására készíti fel az üzemet, egy nagyjából 1,8 milliárd dolláros beruházással, amely részben a gyár jövőbeni bővítésének egyik alapkövét is jelenti. A Toshiba korábbi közleménye szerint tervét már hónapokkal ezelőtt megosztotta a WDC-vel, azonban a két fél nem tudott megegyezni a részletekben, amelyre végül most sor került, így az amerikai cég is részese lehet a befektetésnek. Emellett a Toshiba egy teljesen új üzemet is létrehoz az ugyancsak Japánban található Ivateben, amelybe a megegyezés alapján szintén beszállhat a WDC.

További hozadék gyanánt a Toshiba és a Western Digital meghosszabbította a NAND-ok fejlesztésére és gyártására vonatkozó partneri szerződését. Ezzel a Flash Alliance vegyesvállalatra vonatkozó megállapodás 2029 végéig, a Flash Forwardhoz kapcsolódó pedig 2027 végéig maradhat érvényben. Mindezekért cserébe a WDC áldását adta a TMC értékesítésére, amely ezzel néhány hónap múlva a Bain Capital magántőke befektetési alap tulajdonába kerülhet potom 18 milliárd dollárért cserébe.

A felvásárlást a Bain Capital vezeti, de a konzorcium mögött több vállalat szerepel, beleértve a Japán Fejlesztési Bankot (Development Bank of Japan), amely 2,687 milliárd dollárral járul hozzá a felvásárláshoz. A sorban ott van még a Mitsubishi UFJ Financial Group pénzügyi intézet is, tekintélyes, 4,927 milliárd dollárnak megfelelő jennel, a Bain Capital pedig 3,8 milliárdot dob a kalapba - ugyanennyit pedig a magántőke befektetési alap ajánlatához a Toshiba és WDC közvetlen konkurensének számító SK Hynix is hozzátesz. Korábban a 26 japán vállalatot és a japán kormányt egyesítő nemzeti befektetési alap (Innovation Network Corporation of Japan) is ott volt a potenciális vásárlók között 2,687 milliárd dollárral, a konzorcium ugyanakkor vélhetően épp a WDC akadékoskodása miatt időközben visszalépett az üzlettől, a keletkezett űrt pedig nem hivatalos hírek szerint az Apple tölti ki.

Az üzletbe a Western Digital is be szeretett volna szállni, azonban a SanDisk megszerzésével a Toshiba partnerévé vált amerikai cég viszonylag korán lemaradt a licitversenyben. Miután a WDC belátta, hogy esélytelenné vált, megpróbált keresztbe tenni a Toshibának, mondván, jóváhagyásuk nélkül a Japán vállalat nem adhatja el többségi részesedését. A fentiek alapján végül sikerrel akadékoskodott a WDC, a Toshibának engedményeket kellett tennie a jóváhagyás megszerzéséhez.

Atomcsapás

A Toshiba egyébként kényszerű lépésből értékesíti a jelen piaci viszonyok alapján aranytojást tojó tyúknak számító TMC-t. Ahogy korábban megírtuk, a Toshibára amerikai leányvállalata, a Westinghouse Electric mért pénzügyi atomcsapást. A cég tavaly előtt vásárolta fel a nukleáris létesítmények építésével és üzemeltetésével foglalkozó CB&I Stone & Webstert. A 2015 decemberében lezárult akvizíciótól első körben 87 millió dolláros veszteséget, hosszú távon viszont már évi 2 milliárd dolláros profitot várt a Toshiba, viszont a prognózis végül igencsak optimistának bizonyult, a mérleg durva veszteségbe csapott át. Ennek mértékét először optimistán 4,46 milliárd dollárnak megfelelő japán jenre kalkulálta a vállalat, majd később már 6,3 milliárd dollárról szóltak a hírek, ám az éves veszteség még ennél is több lesz, pár hónapja 10 milliár közelire taksálják az összeget, amely pénzügyi krátert jobb híján NAND-os divíziójának áruba bocsátásával kénytelen betömni a Toshiba.