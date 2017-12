Mindenki előtt megnyitja kapuit a Facebook AR platformja

Minden fejlesztő előtt megnyitja AR platformját a Facebook, a közösségi óriás tempósan igyekszik behozni termékeinek funkcióbeli lemaradását az olyan riválisok mögött mint a Snapchat, és előnyt szerezni az új versenyzőkkel, például az Apple Animojijával szemben.

A vállalat már áprilisban rendezett fejlesztői konferenciáján, az F8-on bemutatta AR Studio kiterjesztett valóság platformját, amelyet azonban akkor még csak korlátozottan, zárt béta formában tett elérhetővé a kiválasztott partnerek számára. Ezt a korlátot a vállalat most feloldotta, így minden érdeklődő fejlesztő nekiláthat elkészíteni saját, az élő kameraképhez igazodó AR tartalmait. A nyitással egyébként az új World Effects funkció is elrajtol, ezzel már nem csak különböző virtuális szelfi-maszkokat húzhatunk magunkra, de a hátlapi kamerát is igába hajthatjuk és a környezetet egészíthetjük ki különböző tartalmakkal, a táncoló robotoktól az ismerős feje fölött felbukkanó szívecskékig.

Senki ne lepődjön meg, ha a megoldás ismerősen hangzik, World Effectsszel a cég ugyanis folytatja a Snapchatből megismert funkciók módszeres átültetését saját termékeibe - a különböző AR effektusok ugyanis a rivális platformon már régóta elérhetők. A gyakorlat nem újdonság a közösségi óriás részéről, ilyen volt egyebek mellett, mikor a Snapchat Storiest is szinte egy az egyben átemelte fő appjába és üzenetküldőjébe is, Facebook Stories és Messenger Day néven.

A World Effects mind a Messenger, mind pedig a Facebook app kamerafunkcióján keresztül elérhető, azokat az app automatikusan felajánlja, a felhasználók pedig a már ismert effektusokhoz hasonlóan görgethetnek-válogathatnak a tartalmak között. Induláskor egyebek mellett térbeli szóbuborékok, illetve virtuális unikornis nyitja majd a repertoárt. A Facebook szerint egyébként az újdonságok mellett fejlesztőik a meglévő képességeket is folyamatosan csiszolják, így grafikailag is egyre szebb megjelenítést, illetve pontosabb környezet- és arckövetést várhatnak a felhasználók.

A friss bejelentéssel is demonstrált nyitottság komoly előnyt jelent a Facebook számára, amely már a kezdetek óta méretes fejlesztői közösséggel dolgozik együtt, illetve már a "maszkos" AR kezdeményezése, a Camera Effects platform is több mint kétezer üzleti partnert, kiadót, márkát és egyéb partnert gyűjtött maga köré, kitűnő alapot adva a World Effects esetleges későbbi monetizálásához, szponzorált tartalmak megjelenítéséhez.

Ezzel szemben, ahogy a TechCrunch is rámutat, a Snapchat sokkal zárkózottabb üzletpolitikát folytat, külső fejlesztőket szinte egyáltalán nem enged platformjához, leszámítva egy-egy kiválasztott művészt. A cég még 2014-ben zárta be teljesen kapuit a külvilág előtt, mikor betiltotta a nem hivatalos, a Snapchathez plusz külső funkcionalitást (például képmentést) kínáló appokat, jelentős változás pedig azóta sem történt a vállalat hozzáállásában. Pedig szükség az lenne rá, hiszen pénzügyi jelentései kifejezetten gyászos képet festenek a cég kilátásairól: a felhasználószám növekedése jóval lassabb a vártnál, illetve első hardverprojektje, a Spectacles kamerás napszemüveg is csúfos kudarc lett, a vásárlók abból mindössze 150 ezret vettek meg (sokan pedig később vissza is vitték ) több százezer pedig a cég nyakán maradt - a raktárkészletek értékéből mintegy 40 millió dollárt ír le a cég.

A Facebooknak persze az AR funkciók feszített tempójú fejlesztése-másolása mellett is bőven van hova fejlődni, főként hogy az AR tartalmaknak a chaten kívül elsődlegesen otthont adó, ugyancsak a Snapchatről koppintott Stories népszerűsége egyelőre nem szárnyal. Ennek oka lehet többek között, hogy ugyanezt a "Stories" funkciót eleinte elszórtan, több alkalmazásában is elérhetővé tette, ilyen volt az említett Messenger Day, illetve az Instagram Stories is ugyanerre a koncepcióra épít. Ezek közül talán csak az Instagramon megismert variáns tudott igazán népszerűvé válni, a zavaros kínálatban a felhasználóknak nem sikerült valamelyik megoldás mellett egyértelműen lehorgonyozni. A megszólalásig hasonló termékek között a cég csak nemrég kezdett rendet tenni, a messengeres változat és a Facebook Stories szűk egy hónapja egyesült, egyszerűen Stories név alatt. Ugyanakkor egységesített terméknél is idő kell még, hogy összegyűljön egy tekintélyesebb felhasználói bázis - ez pedig kulcsfontosságú, hiszen a fejlesztők és üzleti partnerek számára épp ez az elérés jelenti a Facebook legnagyobb vonzerejét.