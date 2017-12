1,8 milliárd forintnyi befektetést kap a Barion

Tekintélyes tőkebevonási körön van túl a hazai Barion, a vállalatba a cseh alapítású Home Credit Group mintegy hatmillió euró, azaz több mint 1,8 milliárd forintnyi kockázati tőkét fektet. Az új erőforrásokat a vállalat a termékfejlesztés mellett a külföldi terjeszkedéshez veti be.

A Sense/Netből kivált Barion hazánkban e-pénzre építő mobilfizetési megoldásáról lett ismert, a 2014-ben indított szolgáltatásról azonban az elmúlt két évben a kereskedőknek szánt online fizetőkapukra terelődött át a cég fókusza. Mára mintegy 2600 webáruház használja a vállalat szolgáltatását, amellyel több mint 700 ezer ügyfél fizetett, évente több milliárd forint értékben. Az elmúlt két évben egyébként itthon a Barionnak mintegy 150 millió forint befektetést sikerült összekalapolnia hazai üzleti angyaloktól, akik között Nemes Dániel, a Telnet alapítója, illetve az IND Groupból megismert Pecsenye Roland is - utóbbit a Misys 2014-ben nagyjából 18 milliárd forintért vásárolta fel.

A frissen aláírt befektetési kört a Home Credit Group több tranzakcióval teljesíti, az első, 2 millió eurós összeggel pedig 20 százalékos részesedést szerez a cégből. Az a vállalat későbbi teljesítményének függvénye, hogy a későbbiekben befolyó összegek mekkora esetleges részesedésnövekedést érnek majd a cseh befektetőnek. A Barion háromfős igazgatótanácsa is bővül, abba Home Credit Group két tagot delegál, a befektetéssel is megmarad ugyanakkor a tanács magyar többsége.

A következőkben a vállalat aktív külföldi terjeszkedést tervez, elsőként Csehországban, majd a környező országokban, így Szlovákiában, Szlovéniában és Ausztriában is, de Dánia is fent van a kiszemelt régiók listáján - hosszú távon a cég az Európai Gazdasági Térség egészében gondolkodik. A nemzetközi térhódításban egyébként a befektetőcég tapasztalatai is kapóra jöhetnek, nem csak a cseh piacon, de valamennyi régióban. A Home Credit Group ugyanis erős közép-kelet-európai jelenléttel bír, ráadásul Csehország mellett Oroszországban is piacvezető a pénzügyi lakossági szolgáltatások területén, továbbá már Kínában, Indiában Dél-Kelet Ázsiában és az Egyesült Államokban is jelen van.

A Barion üzleti modellje a terjeszkedés során is marad az itthon bevált konstrukció: a cég nagyon kedvező jutalékrendszert és feltételeket kínál a kereskedők számára, cserébe a vásárlásokra vonatkozó adatokért, amelyekre aztán rendkívül pontos, célzott marketingszolgáltatást építhet. Szintén előny, hogy a cég Smart Gateway fizetőkapujának integrációja lényegében bármilyen kereskedőnél egyszerűen megvalósítható, az akár olyan funkciókat is támogat, mint a közösségi fizetés. A kapu integrációja REST API-val történik, amelyet minden létező platformról meg lehet hívni, legyen az PHP, .NET, Java vagy bármi más, illetve minden mobil platform támogatja, így az Android, iOS és a Windows is. A Barion API dokumentációja egy wikiben érhető el online, folyamatosan frissítve. A cég a befektetést követően kifejezetten optimista, ahogy közleményében fogalmaz, biztos benne, hogy az itthon az elmúlt két évben produkált tempós növekedést az új piacokon is meg tudja ismételni.