AR appal barátkoztatja meg a fejlesztőket a WebXR-rel a Mozilla

A Mozilla is megkezdte első AR-szárnypróbálgatásait, méghozzá egy iOS alkalmazással. A WebXR Viewer névre keresztelt alkalmazás a cég, az app nevében is szereplő webes technológiájára, illetve az Apple-től megismert ARKit keretrendszerre épít. Az appon keresztül megjeleníthetők a Mozilla WebXR API-jával készült AR tartalmak, így jó lehetőséget kínál a fejlesztőknek a technológiával való ismerkedésre. A szoftverhez a vállalat néhány előre elkészített AR élményt is mellékel, köztük egy a levegőben lebegő, körbejárható teáskannát, illetve a felhasználó köré helyezhető virtuális alakokat.

Az alkalmazás tehát elsősorban a WebXR népszerűsítését szolgálja: a Mozilla megoldása webes alapokon nyugvó AR és VR tartalmak fejlesztését célozza, a már ismert WebVR kiegészítéseként, és több ismert keretrendszerrel is képes együttműködni, az említett ARKittől a Hololensben megismert Anchors, illetve az androidos ARCore platfromig. A cég szerint a termékkel a webfejlesztők egyszerűen készíthetnek az összes felsorolt keretrendszerrel együttműködő AR vagy VR appokat. A megoldás hamarosan a frissen bejelentett iOS-es alkalmazás mellett a WebVR és AR támogatással rendelkező böngészőkből is elérhető lesz.

A WebXR Viewer egész pontosan a webxr-polyfill JavaScript libraryt használó weboldalakat jeleníti meg. A kísérleti libraryval íródott kód egyébként a Google saját hasonló megoldásával, a WebARonARCore APK-val is futtatható androidos készülékeken - arról a Mozilla egyelőre nem beszélt, számíthatnak-e a fejlesztők ARCore-ra építő, androidos WebXR Viewerre. Az ugyanakkor tudható, hogy már a three.js grafikai library, illetve az A-Frame keretrendszer támogatása is úton van.

Azt egyelőre túlzás lenne állítani, hogy máris fejlesztők tömegei koptatnák a Mozilla által idén októberben bejelentett WebXR-t, a kezdeményezésnek ugyanakkor az egyre inkább kibontakozó AR-VR piacon könnyen lehet létjogosultsága. Egy hasonló megoldás ugyanis jócskán lecsökkentheti az AR tartalmak fejlesztésének belépési küszöbét, így a területen kevesebb tapasztalattal rendelkező fejlesztők számára is egy sor új lehetőséget kínálva.

Hasonló projekten egyébként a Google is dolgozik, a vállalat korábban maga is kiadott egy WebAR kiegészítést a WebVR szabványhoz, a fentebb már említett, WEbARonARCore alkalmazásban. A párhuzamos munka ellenére a WebVR-t fejlesztő cégek, köztük a Google és a Mozilla is egyetértenek abban, hogy egy közös API-ra van szükség az AR és VR eszközök kezeléséhez - ezt tükrözi, hogy az említett vállalatokat tömörítő WebVR Community Group a jövőben Immersive Web Community Group néven fut tovább, illetve hogy a WebVR 2.0 kezdeményezés neve is WebXR Device API-ra változik.