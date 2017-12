Szolidan nőtt a Windows szerepe az amerikai iskolákban

Még mindig a Chrome OS számít a leggyakoribb operációs rendszernek az amerikai iskolákban, de meglepetésre a Windowsnak is sikerült a szeptemberrel záruló negyedévben leköröznie az iOS és Mac OS eszközök beszerzéseit, és visszaszereznie a világ többi részén a jelentős dominanciát a Futurescore adatai szerint. Korábban hagyományosan az Apple számított a legnagyobb beszállítónak az Egyesült Államokban, mivel Steve Jobs idején stratégiai szempont volt, hogy az oktatási intézményekben a cég termékei legyenek túlsúlyban. A logika világos: ha egy tanuló fiatalon hozzászokik egy rendszer használatához, akkor a később munkájához is nagyobb eséllyel választja azt, az Apple korábbi előnye mostanra azonban teljesen szétoszlott.

A Futurescore jelentése magában foglalja a notebookok, a Chromebookok és a tabletek iskolai éves beszerzéseit, de nem tartalmazza az asztali számítógépeket, az otthonról hozott (BYOD) eszközöket, továbbá kifejezetten a beszerzésekre és nem a telepített rendszerekre alapul. A kutatócég szerint az oktatási szektor már egészen érett korba lépett, és a penetráció magas szintet kezd elérni. A harmadik negyedévben a piac összesen 3,5 százalékkal nőtt az előző évhez képest, a teljes évet tekintve pedig várhatóan 9 százalékos lesz az emelkedés, ami lassuló növekedés a 2016-os 19 százalékhoz képest. A tanárok és a diákok körében az eszközök penetrációja viszont már meghaladta az 50 százalékot - bár a Fujitsu kutatása szerint az iskolák másik fele alapvető infrastrukturális problémákkal küzd -, ami viszont a jövőben a termékek cseréje előtt nyithat utat az értékesítőknek.

Amerikában Chrome OS, azon túl Windows

A Google-féle Chrome OS már tavaly is a piac beszerzéseinek a felét adta, mint ahogy korábban írtunk róla. A sikerét az alacsony árú és megfelelő eszköztárral rendelkező gépek jelentik, amelyekre az idei évtől már az androidos appok is letölthetők. A legutóbbi negyedévben pedig a windowsos eszközöknek is sikerült csapást mérnie a harmadik konkurensre, és az Egyesült Államokban is növelni a piaci részesedést - az európai dominancia, illetve növekedés mellett.

Amerikában a számadatok szerint a Chrome OS a piac 59,8 százalékát uralta az előző negyedév beszerzéseiből, ami szolid emelkedés az idei első és második negyedévvel összevetve - a Thurrott megfigyelése szerint egyébként a leglassabb növekedés az utóbbi időszakban. A Mac OS nagyjából tartotta magát 4,7 százalékos részesedéssel, az iOS viszont a második negyedévben elért 18,4 százalékról 12,3 százalékra esett. Ebből a visszaesésből a Windows profitált, amelynek aránya a korábbi 18,4 százalékról 22,3 százalékra ment fel a nyári és tanévkezdési időszakban.

Az Egyesült Államokon kívül a piac összesen 26 százalékkal nőtt évről-évre, és a hagyományosabb tanítási stílust követő Németországban és Japánban is nőtt a beszerzések aránya. Ezen a területen, beleértve az európai régiót, folyamatosan a Windows a legnépszerűbb, ezúttal 66,5 százalékkal, ami az előző negyedév 57,1 százalékához képest nagy ugrás, de lényegében visszatérés a korábbi beszerzések méretéhez.

A Microsoft előnye valószínűleg kormányzati kapcsolatokkal lehet összefüggésben, mivel Amerikán túl sok esetben ezen múlnak a beszerzések. Ezekben az országokban az iOS és a Mac OS soha nem volt vezető szerepben - ezúttal az iOS-nek 6,1 százalékot sikerült elérnie. A Chromebookok pedig még csak néhány országban terjedtek el, így a 7,7 százalékos beszerzés csak néhány oktatási szempontból haladóbb szemléletű országból, például Észak-Európából érkezhetett.

Visszavágás a Microsofttól

A Chrome OS népszerűségével szembeni ellencsapásként a Microsoft az utóbbi időben még a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordított az oktatásra, amit közleményében is hangsúlyoz. A Minecraft oktatási verzióját már több mint 2 millióan használják rendszeresen, az Hour of Code pedig már közel 70 millió diákot tanított kódolni a programmal. Ettől a tanévtől pedig a OneNote és a Microsoft Teams iskolai változata pedig már 10 millió diák notebookjáról érhető el. Ezenkívül pár hónapja mutatkozott be az oktatási piacra szánt Windows 10 S és az InTune for Education felhőalapú alkalmazás- és eszközmenedzsment szolgáltatás.

Az idei BETT oktatástechnológiai kiállításon pedig számos új Windowst futtató gép bemutatkozott, köztük igazán kedvező, 300 dollár alatti áron elérhető modellekkel. A Microsoft azonban a közleményben igyekszik gyorsan tisztázni, hogy nem csak olcsóbb eszközök fogytak jól (ezeknek aránya 4,3 százalék), hanem a 300 dollár feletti gépek ennél még nagyobb arányban (8,2 százalék) fogytak.

Emellett az Apple sem volt tétlen az utóbbi időben, megjelent a Classroom app, a Swift Playgrounds kódolástanulást támogató megoldás és számos oktatást segítő funkció az iOS-en belül, úgy mint az iPad megosztási funkció és az eszközkezelő megoldások. Továbbá az almás cég is jelentkezett alacsonyabb árú iPad eszközökkel. Azonban mindezzel csak a Chrome OS terjedésének lassulását lehetett elérni ebben a negyedévben, és a csatából egyelőre a Microsoft profitált jobban mint az Apple.

Ahogy a Futurescore kutatócég megjegyzi, jövőre a 2014-2015-ben telepített Chromebookok közül valószínűleg sok cserére szorul, ezért nőhet a beszerzések aránya, és akár még az Apple-nek és a Micorosftnak is újra lesz esélye a piac visszaszerzésére. Jelenleg a szakértők és az iskolák arra várnak, hogy a Google és a másik két cég még milyen újításokkal jelentkezik, ami befolyásolja a versenyt, de az operációs rendszerek (illetve az azokat kiszolgáló, sokszor felhős infrastruktúra) cseréje nem annyira könnyű az iskolákon belül. Az elemző cég szerint minden esetre a Chromebook-eladások 90 százaléka továbbra is az Egyesült Államokban marad, csak néhány területen, például Észak-Európában nő tovább a népszerűsége.