Fanta mellé Sprite: külön csevegőapp az Instagramnak?

Független alkalmazásba választaná le az Instagram a képmegosztó közösségi oldaláról a Direct üzenetküldő szolgáltatást a most induló teszt szerint - jelezte először a The Verge. Eddig a privát üzenőfunkciót csak az Instagramon belül lehetett használni, de ezek szerint a vállalat növekvő érdeklődést látott a felhasználók körében, amit egy önálló appal még tovább lehetne növelni. Egyelőre az új megoldást hat országban fogja kipróbálni a cég androidon és iOS-en egyaránt: Izraelben, Olaszországban, Portugáliában, Törökországban, Uruguay-on és Chilében. Így ezekben az országokban a vállalat már a harmadik csevegős alkalmazással lesz jelen a Messenger és a WhatsApp mellett. Várhatóan a tesztidőszak után megjelenik majd az app globálisan is, ha pozitív a fogadtatása.

A Direct kinézete az eddig közölt képernyőképek alapján nagyon hasonlít a konkurens Snapchat felületére, amelyet Facebook a folyamatos másolással igyekszik ellehetetleníteni. A különálló app középpontjában a kamera helyezkedik el, egyedi filterekkel és a megszokott Instagram-funkcókkal, mint például a Boomerang - írja a Thurrott. Az így készült maszkos és filteres képeket pedig el lehet küldeni a felhasználó ismerőseinek, amelyhez az alkalmazás automatikusan beolvassa az instagramos címjegyzéket. Valószínűleg a rendszer kényszeríteni fogja az üzenet megtekintéséhez az új app letöltését.

Korábban a Facebook hasonlóan cselekedett a fő közösségi oldal és a Messenger különválasztásakor is. Akkoriban a fogadtatás nem volt teljesen felhőtlen, mivel a felhasználóktól a rendszer kikényszerítette, hogy töltsék le a különálló csevegős appot. Akkoriban Mark Zuckerberg úgy nyilatkozott a változásról, hogy egy mobilos alkalmazásban csak egy-egy funkcióra érdemes koncentrálni, és egy újabb app letöltése csak "rövid ideig fáj" a felhasználóknak, de utána a fejlesztők fókuszáltabban tudnak koncentrálni a szolgáltatás javítására. Azóta látható, hogy kifizetődött a stratégia, és a Messengert még olyan felhasználók is elkezdték letölteni, akik a Facebookra nem akarnak regisztrálni. Így különválasztás előtti 2014-es 700 milliós felhasználószám már több mint 1,3 milliárdnál tart, amit a vállalat monetizálni is kezdett például hirdetési felületekkel, vállalati chatbotokkal és játékokkal.

Egy április adat szerint az Instagram Direct funkcióját havi 375 millióan használják, és ez párhuzamosan emelkedett az Instagram Stories használatával, amelynél a történetekre csak közvetlen üzenetekben lehet reagálni. Úgy tűnik, hogy a Facebook tapasztalata szerint a csevegős alkalmazásokba könnyebben lehet aktív felhasználókat vonzani mint a közösségi oldalakra, mert a megbeszélések egyre inkább a privát közösségekben folytatódnak. Kérdéses, hogy a Direct képes lesz-e a Messengerhez hasonló sikert elérni, de várhatóan sokkal inkább a fiatalokra, illetve a képes és videós funkciókra fog fókuszálni, hogy a vállalat megkülönböztesse valahogy saját üzenetküldő szolgáltatásait.

Multibrand-stratégia az appoknál is

Az FMCG-világban már régóta megszokott, hogy egy-egy nagy gyártó rengeteg márkával van jelen a piacon, mindegyiket kicsit másképp pozicionálva, mindegyikkel kicsit más demográfiát, piaci szegmenst célozva. Elegendő csak a The Coca-Cola Company által használt márkákra gondolni (a kóla mellett a Fanta, a Sprite, a Powerade, a Mello Yello és tucatnyi más brand), amelyek segítenek változat ízvilággal lefedni a piac minden részletetét - a cég például ásványvizekben és különféle, egészségesnek pozicionált italokkal is jelen van a piacon. A másik példa a Procter and Gamble lehetne, amely nem tucatnyi, hanem annál sokkal több márkával támad, mindegyikhez egyedi arculatot és "egyéniséget" gyártva.

Hasonló elgondolás nyugszik a Facebook stratégiája mögött is: a fő brand Facebook mellett a cég aktívan építi azokat az alternatívákat, amelyek a cég tulajdonában vannak, de a fő entitáshoz csak lazán kapcsolódnak. És ahogy az FMCG-ben bevett, ezek az alternatív márkák mind egyéni stílussal, arculattal, jellegzetességgel bírnak, így képesek megszólítani azokat a tömegeket is, amelyek valamiért nem rajonganak a Facebookért - például a fiatalok, akiknek a fő szolgáltatás által kínált hírfolyam már túl "öreges". Ugyanígy szerepe van a kínálatban a WhatsAppnak is, amely elsősorban a feltörekvő országokban tarol és hatékonyan veri vissza a kínai eredetű csevegőalkalmazások nyomulását.

Az Instagram Direct jól illeszkedik ebbe a stratégiába: a cégnek így házon belül már (legalább) három nagy csevegőplatformja lesz, különböző közönségekkel, különböző kiegészítő szolgáltatásokkal és kreatív üzenetküldő eszközökkel. Ez azt is jelenti, hogy a Messenger maradhat az igazi mainstream termék, könnyebben elérhető az átlagfelhasználónak, míg a Snapchat elleni támadás élét viheti az Instagram Direct - pontosan úgy, ahogy a Stories esetében is történt. Azt a formátumot ugyanis az Instagram-közönség azonnal felkarolta, míg Facebookon hatalmasat zakózott.