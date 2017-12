Az Apple kezébe kerülhet a Shazam

Felvásárolhatja a Shazamot az Apple - közli ismeretlen forrására hivatkozva a TechCrunch. A pletykák szerint nagyjából 400 millió dollár értékű akvizícióval valószínűleg az Apple Music zenestreaming szolgáltatást turbóznák fel a cupertinóiak, vonzóbbá téve azt a legnagyobb konkurens Spotify-jal szemben. A Shazam értékesítése nem lenne meglepő, a vállalat vezetője már korábban elhintette, hogy záros határidőn belül felvásárolhatják a szolgáltatást, az Apple azonban mindeddig nem szerepelt a lehetséges kérők listáján. Amennyiben az akvizíció létrejön, úgy idővel vélhetően a Spotify-t és más konkurenseket ejtve az Apple Musicra és az iTunesra korlátozódnak majd a Shazam funkciói.

A TechCrunch szerint a felvásárlás tényét akár már a mai napon bejelentheti a két fél, amelynek összértéke körülbeül 300 millió angol font, azaz 401 millió dollár lehet. Az összeg annak fényében kevésnek hangzik, hogy a legutóbbi, 2015-ös finanszírozási kör lezárását követően nagyjából 1 milliárd dollárra értékelték a Shazamot. A szolgáltatásba több más befektető mellett olyanok is öntöttek pénzt, mint a Sony Music, Universal Music, illetve a Warner Musicot birtokló Access Industries. A Shazam ugyanakkor nem produkált túl fényes számokat az elmúlt pár évben, és bár 2014-hez és 2015-höz képest a tavalyi 40,3 millió fontos bevétel javulásnak számított, ennek ellenére végül 4 millió fontos adózás előtti veszteséggel zárta 2016-ot a cég.

A Shazam ugyanakkor igen népszerűnek számít, az alkalmazás tavaly szeptemberben ünnepelte egy milliárdodik letöltését és harminc milliárdodik számfelismerését, utóbbi két év alatt duplázódást jelentett. A Shazam adatbázisában nagyjából 11 millió dal akusztikus ujjlenyomata van, amelyre építve viszonylag gyorsan és pontosan dobja fel a zeneszám előadóját és címét az app. A szolgáltatást jelenleg két módon monetizálja a cég, amely az alkalmazás reklámmentes, de fizetős opciója mellett felajánlja a dal megvásárlását, például a Google Playben, vagy épp az Apple iTunesban.

Amennyiben az Apple markába kerül a szolgáltatás, úgy idővel kigyomlálhatja konkurenseit a cég, így a Google Play mellett akár a Spotify-tól és a Deezertől is búcsút inthet a Shazam. Az egyelőre csupán hipotetikus lépés vélhetően nem érinti majd az alkalmazás androidos verzióját, az Apple ugyanis a konkurens platformon is jelen van Apple Music szolgáltatásával. Az Apple és a Shazam között egyébként már most is van kapcsolat, előbbi cég virtuális személyi asszisztense, tehát Siri képes zenét felismerni utóbbi szolgáltatására támaszkodva.

Nem a Shazam felvásárlása lenne az Apple első nagyobb értékű, zenére fókuszáló akvizíciója. A cupertinói vállalat még 2014-ben vásárolta fel az elsősorban különféle fejhallgatóiról ismert Beatset potom 3 milliárd dollárért, amely mindez idáig az Apple legnagyobb értékű akvizíciójának számít. A cég Apple Music szolgáltatása jelenleg nagyjából 30 millió felhasználóval rendelkezik, miközben a legnagyobb konkurens Spotify szolgáltatását 140 millióan használják, igaz ebből "csak" 60 millió a fizetős, prémium ügyfél.