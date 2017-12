Újragondolja a kisegítő szolgáltatások szigorítását a Google

Meglágyulni látszik a Google szíve a kisegítő szolgáltatásokra építő appokkal szemben. A keresőóriás néhány hete bejelentett, az Accesibility Service-ekre építő appokra vonatkozó szigorítását a fejlesztői közösség kétségbeesett tiltakozásának hatására újragondolja - derül ki a vállalat által kiküldött, Redditen nyilvánosságra került emailből.

A Google néhány héttel ezelőtt közölte a fejlesztőkkel, hogy amennyiben alkalmazásaik a kisegítő szolgáltatásokat nem "rendeltetésszerűen" használják, azaz nem közvetlenül a fogyatékkal élők felhasználói élményének javítását célozzák, szoftvereiket törli a Play Store-ból. A vállalat ekkor 30 napot adott az Accessibility Service-ekre támaszkodó funkciók eltávolítására, az együttműködés megtagadása esetében pedig akár a fejlesztő Play Store fiókjának törlését is kilátásba helyezte. Noha a cég nem ment részletekbe a lépés indoklásakor, amögött elsősorban biztonsági szempontok állhattak, hiszen a röviden a11y-ként is ismert kisegítő szolgáltatások egyebek mellett keyloggerek és phising támadások létrehozására is bevethetők.

A cég ugyanakkor nem kínált tényleges alternatívát a tiltással kieső funkciókra, a döntés így számos app végét jelenthette volna. Ráadásul ahol Google kínált is más utat, ott sem volt mindig kielégítő a megoldás, a népszerű LastPass például továbbra is működhet az Android Oreóval rajtolt Autofill keretrendszerrel, az utóbbit támogató legfrissebb rendszerverzió azonban csak az androidos készülékek kevesebb mint fél százalékán van jelen.

Az Accessibility Service-ek tiltásának számos népszerű app, mint az említett jelszókezelő, illetve a Tasker vagy Greenify esetében is végzetes következményeit most úgy tűnik a Google is belátta, és újragondolja a döntést. A közzétett levélben a cég úgy fogalmaz, a 30 napos határidőt addig felfüggeszti, míg a kisegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos álláspontját újra nem értékelte. Mikor a végleges döntés megszületett az a11y-k sorsáról, a cég ismét értesíti majd a fejlesztőket. Kifejezetten biztató, hogy levelében a cég arra is biztat minden érintettet, hogy írja meg, alkalmazása szerinte milyen innovatív, a felhasználók számára hasznos módon veszi igénybe a kérdéses szolgáltatásokat.

Könnyen lehet, hogy már csak jövőre érkezik meg a Google végleges állásfoglalása az ügyben, addig mindenesetre a a11y-t használó appok gazdái megnyugodhatnak. A cég visszakozása, illetve hogy visszajelzéseket vár az ügyben a fejlesztőktől persze nem jelenti biztosan, hogy kihátrál a korlátozás mögül, ugyanakkor mindenképp biztató jel számos app jövőjére nézve.