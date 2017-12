Készül a Tesla saját fejlesztésű AI-gyorsítója

Saját AI-gyorsítót tervez az Tesla - hintette el a gépi tanulásos NIPS konferencián Elon Musk a The Register szerint. A fejlemény az elmúlt két év híreinek tükrében nem meglepő, az elektromos autóiról ismert Tesla ugyanis számos olyan lépést eszközölt, amely egyértelműen utalt a saját hardver tervezésére. A lépéssel a Tesla megpróbálja még inkább differenciálni magát az Nvidia platformjára (jövőben) építő többi gyártótól. A kérdés most elsősorban az, hogy utóbbi mennyire sikerül majd, a önvezető autós Drive PX platform fejlesztésével ugyanis jelenleg mindenki előtt utcahosszal vezet a chiptervező, így várhatóan nem lesz könnyű (és gyors) folyamat megelőzni azt.

A fejlesztés alatt álló chipről sajnos egyelőre semmit nem tudni, de az Nvidia csőben lévő megoldásaival ellentétben ezek valószínűleg nem valamilyen GPU-ra épülő vagy azt is tartalmazó fejlesztések lesznek. A már részbe megismert, gépi tanulásra tervezett különféle alkalmazás specifikus áramkörök alapján valószínűleg valamilyen sokmagos, lebegőpontos (FP32, FP16) és/vagy egészszámos (INT16, INT8) műveletek gyors végrehajtására tervezett processzoron dolgozhat a Tesla is, amelynek képességeit kifejezetten az önvezetés igényeihez igazítják.

Korábbi hírek szerint a chip tervezésén egy nagyjából 50 fős csapat dolgozik, amelynek élére még tavaly januárban szerződtette az AMD-től érkezett, szakmai kiválóságnak számító Jim Kellert. A hír akkor meglepetésként hatott, egyúttal azonban arról árulkodott, hogy a Tesla valamilyen saját hardver, leginkább processzor tervezését tűzte ki célul. Kellert az önvezető autóhoz szükséges hardveres eszközök mérnöki csoportját vezető alelnöki pozíciójába ültette a Tesla, feladatát pedig szűkszavúan csak a világ legbiztonságosabb és legfejlettebb autópilóta rendszerének kifejlesztéseként írta le az autógyártó. Elon Musk már ezt megelőzően sem titkolta, hogy mérnököket keres az önvezető rendszer fejlesztéséhez, amely projekt kiemelt prioritással bír a cégen belül. Az AMD Zen processzormagok tervezésében (is) oroszlánrészt vállaló Keller ezen toborzás keretein belül csatlakozott a vállalathoz, ahol így néhány korábbi, még az Apple-nél megismert kollégáival (pl. Doug Field, Rich Heley) dolgozhat ismét együtt.

Ahogy a tervezés alatt álló chip részletei, úgy a Tesla ezzel kapcsolatos konkrét tervei sem ismertek, vagyis nem tudni, hogy a cég mikor tudja majd élesben bevetni saját fejlesztését. A Tesla jelenleg az Nvidia Tegra processzorait használja egyes személygépjárműveinél, a Model X például az ARM-alapú Tegra X1 rendszerchipet alkalmazza. Az Nvidia egysége a méretes központi érintőképernyőt mellett az infotainment rendszer működéséről is gondoskodik, de hasonló processzorok végzik az autópilóta funkcióhoz szükséges különféle számítási műveleteket is. A jelenlegi partner Nvidia egyébként legutóbbi októberben jelentett be önvezető autókhoz szánt platformot, a Robotaxi Drive PX tetemes számítási kapacitást, és több mint egy tucat érzékelő csatlakoztatását kínálja majd, legkorábban nagyjából egy év múlva.