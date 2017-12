Élő streammel bővül a Messenger játékplatformja

Több mint egy évvel ezelőtt vezette be a Facebook Messenger az Instant Games játékplatformot, de az első komolyabb frissítés csak most, az évforduló alkalmából érkezik a szolgáltatásba. Hamarosan a felhasználók már élő streamet és videochat beszélgetést is indíthatnak a játékok közben. Mindezzel pedig a vállalat az online közösségi játékok piacán szeretne az élre törni.

A bejelentéssel együtt a Facebook Games csapata néhány statisztikai adatot is közölt az elmúlt évből. Ezek szerint például a Words With Friendsben a felhasználók 695 milliót szót raktak ki, míg a Basketball FRVR-t eddig összesen 4,2 milliárd alkalommal indították el. A legnépszerűbb játékok közé tartozik az Arkanoid vagy az Everwing, amellyel átlag napi egy órát játszanak a fanatikusok. A Pac-Mannel pedig eddig összesen 200 millió percet töltöttek a felhasználók ezen a platformon. Az impozáns számok mellett a vállalat a játékok sokszínűségére is igyekezett a felsorolással ráirányítani a figyelmet, mivel a nagyjából 20 játékkal induló platform mostanra már 70 játékot tud felvonultatni több mint száz fejlesztőtől.

Az élő stream lehetőségét a vállalat mostantól kezdi el megjelentetni a platformon, tehát a szokásos módon eltérő időpontban érkezik meg a játékosokhoz. A megoldás Facebook Live-on keresztül fog működni, így a felhasználó kiválaszthatja, hogy milyen célközönségnek szánja a közvetítést, illetve rövid leírást is fűzhet hozzá. A streamet követően a videót el is lehet menteni a profiloldalon, vagy eltávolítani, akárcsak a hagyományos közvetítéseknél.

A streames próbálkozással a vállalat valószínűleg más közönséget céloz meg, mint a konkurens Twitch, YouTube Let's play vagy microsoftos Mixer, amelyek inkább a tapasztaltabb és komolyabb játékokat kedvelő felhasználókat vonzza. Ezekhez képest a Messenger inkább a gyorsan végigvihető, hétköznapi játékokkal áll elő, és egyelőre a streamek monetizálásáról, a megtekintések előfizetéshez kötéséről sincs szó. A cél továbbra is inkább a játékplatform népszerűsítése és a felületen eltöltött idő kiterjesztése lehet.

Másik újdonság a videochat lesz az Instant Games szolgáltatás kapcsán. A közlemény szerint a messengeres videochatet havi 245 millióan használják a csevegéshez, ezért kísérletet tesz a vállalat, hogy a videós beszélgetések közben is el lehessen indítani a közös játékot. A megoldást még csak "hamarosan tesztelni kezdi" a cég - valamikor a jövő év elejétől a Word With Friends lesz az első, amellyel ki lehet próbálni. Bár a megoldás szokatlannak tűnik a videochates funkciók között, de a sikere esetén még tovább növelné a felületen eltöltött időt, és így további előnyt szerezhet a kevésbé ismert iMessage-es Fam vagy a mostanában fókuszt váltó Skype csoportos videochat megoldásokhoz képest.

Jövő év elejétől az Angry Birds is megérkezik az instant játékok közé, amellyel újfajta, közösségi módon lehet majd kipróbálni a jól ismert játékot. A megoldást ugyanúgy a CoolGames fejleszti, amely nemrégiben a Tetris közösségi változatát is megoldotta a platformon. Ezenkívül a következő "hetekben és hónapokban" érkezik a SEGA Sonic Jump, a LINE-tól a Disney Tsum és a GungHo-tól egy újabb puzzle.

A folyamatosan megújuló játékkínálattal és a komolyabb fejlesztésekkel a Facebook kísérletet tesz arra, hogy visszaszerezze a vezető szerepét a közösségi játékok piacán - mutat rá a TechCrunch. Évekkel ezelőtt a közösségi oldal félmilliárd dollárt is megkeresett egy negyedév alatt a játékon belüli vásárlásokból, de a szerepe fokozatosan csökkent, ahogy a natív mobilos játékok terjedni kezdtek. Az Instant Games viszont ismét kiugrási pontot jelenthet, hogy a Facebook újra a felületére vonzza a közösségi játékok kedvelőit.