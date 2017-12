Már nem érdeklik a Lytrót a konzumer felhasználók

Megszüntette a Lytro a weboldalán található galériát, ahová a felhasználók a gyártó light-field kameráival készített, utólag újrafókuszálható fotókat tölthették fel. A támogató oldalon közzétett információk szerint november 30-tól már nem lehet a képeket a desktop és a mobil alkalmazásból a pictures.lytro.com oldalra vagy a Facebookra feltölteni, sem az eddigi albumokat és fotókat megnézni vagy egyáltalán belépni a felhasználói fiókba. Ennek oka pedig, hogy a vállalat a jövőben már nem a Lytro kamerák gyártására és értékesítésére szeretne fókuszálni.

Ha valaki jelenleg is aktívan készít Lytro-képeket, akkor az utómunkát az asztali alkalmazásban a későbbiekben is folytathatja. Ennek minden funkciója megmarad a cég ígérete szerint - az online megosztási funkció kivételével. Tehát továbbra is lehet használni a beállításokat, megjelenítési módokat és az exportálást például jpg, .mov, .gif formátumokba. Viszont az exportálás innentől kezdve nem csak opció, hanem a tárolást csak így lehet megoldani az eddigi webes galéria vagy facebookos megosztás helyett. Továbbá az eddigi cikkekbe és blogbejegyzésekbe beágyazott képek is eltűntek az internetről, és üres helyet hagytak maguk után - teszi hozzá a The Verge.

A Lytro először a 2011-ben piacra dobott, unortodox kamerájáról híresült el, amellyel a képek utólag újrafókuszálhatók, sőt bizonyos keretek között a kép nézőpontja is megváltoztatható. Majd 2014-ben jelent meg a pro-kompakt gépekre jobban emlékeztető Illum, amelyet 1500 dollárért lehetett beszerezni, és később fejlesztőkészlet is megjelent mellé. Az alapötlet nagy potenciált hordozott, a borsos ár és a kivitelezés minősége miatt viszont az úgynevezett plenoptikus kamerák mégsem lettek annyira sikeresek. Eközben a kép utólagos fókuszálásának ötlete elkezdett megjelenni az okostelefonokban, mint például a Samsung Selective Focus funkciója, amely a költséges hardvergyártás helyett szoftveresen gyorsabban meg tudta oldani a problémát.

A vállalat új célpiacot keresett, így 2015-ben egy frissítéssel a kifejezetten VR szemüvegekre szánt tartalmak is készíthetők lettek a korábbi gépekkel, majd nem sokkal később a profi VR filmezésre készült Lytro Immerge kamerarendszer is követte az irányvonalat. Az új megoldás olyan 360 fokos videókat tudott rögzíteni, amelyben mozoghat néző, és úgy tűnik, hogy a professzionális VR-filmezéssel végül a Lytro megtalálta a saját helyét. Ebben a megközelítésben ugyanis a gyorsaság és a képméret kevésbé számít mint a konzumer oldalon.

A közlemény szerint a Lytro az elmúlt két évben egyre inkább a mozikra és a virtuális valósággal foglalkozó iparágakra (vélhetően például játékokra) kezdett koncentrálni a Light Field videós megoldásokkal. Így viszont eljött az a pont, mikortól a cég már nem akar a fotózáshoz fejlesztett Lytro-kamerák gyártásával és terjesztésével foglalkozni.