Itt a Qualcomm 2018-as csúcsprocesszora

Bemutatta Snapdragon 845-ös alkalmazásprocesszorát a Qualcomm. A rendszerchip szinte minden téren hoz előrelépést az idei, 835-ös modellhez képest, a processzormagok mellett számottevő mértékben fejlődik a GPU, illetve az integrált rádiós modem képességei is javulnak. Ugyancsak jelentős változás, hogy a Qualcomm implementálja az ARM big.LITTLE utódjának számító DynamIQ koncepciót, amivel javulhat a rendszerchip skálázódása. A tervezőcég új mobilos csúcsprocesszorát a jövő év elején kezdi el szállítani kiemelt partnereinek, így az arra épülő első okostelefonok várhatóan már tavasszal piacra kerülhetnek.

A processzormagokat most sem hagyta érintetlenül a tervezőcég, az előd Kyro 280-ra keresztelt, gyakorlatilag ARM A73 és A53 származéknak tekinthető fejlesztéseit a szintén kéttagú Kyro 385 ARM A75-re és A55-re alapozó magjai váltják. A mikroarchitektúrát nem taglalta a Qualcomm, az ARM adatai alapján ugyanakkor azonos órajelen kódtól függően 22-34 százalékos előrelépést hozhat az A75. Erre rájön a magasabb órajel, a négy darab nagy, Kyro 385 Goldra keresztelt magcsoport csúcsfrekvenciáját ugyanis bő 14 százalékkal, 2,8 GHz-re emelték fel a tervezők, amivel együtt 25-30 százalékos javulást hozhat az erősebb magcsoport. Ezzel szemben az energiatakarékos(abb) működésért felelős szerényebb képességű, Kyro 385 Silver magok frekvenciája bő 5 százalékkal 1,8 GHz-re csökkent, aminek ellenére 15 százalékos gyorsulás várható, hála az architektúrális fejlesztéseknek.

Utóbbiban szerepet játszhatott, hogy a számítási teljesítmény, a hatékonyság, illetve a skálázhatóság növelésére, valamint a késleltetés csökkentésére egyaránt hivatott ARM DynamIQ bevezetésével jelentősen átalakult a cache-alrendszer. A korábbi, big.LITTLE-re épülő Snapdragonknál a klaszterekbe rendezett magok egy nagyobb, másodszintű gyorsítótáron osztoztak, amelynek mérete a 835 esetében az erősebb magokat tartalmazó csoportban 2, a gyengébbeknél pedig 1 megabájt volt. A Snapdragon 845 ezzel szakít, és rátér az Intel és AMD által (is) egyaránt alkalmazott megközelítésre, amely szerint minden mag privát másodszintű gyorsítótárral rendelkezik, az ezek közötti adatcseréért pedig egy nagyobb, harmadszintű gyorsítótár felel.

A nagyobb számítási teljesítményű, Kyro 385 Gold magok egyenként 256 kilobájt L2 cache-t kaptak, a szerényebb, Kyro 385 Silverek pedig 128 kilobájtból gazdálkodhatnak, azaz a másodszintű gyorsítótárak összkapacitása 1,5 megabájt. Ezek alá egy egybefüggő, 2 megabájtos L3 cache kapcsolódik, amelyről egyelőre nem árult el bővebbet a Qulacomm, így azt sem lehet tudni, hogy a GPU kapott-e írási hozzáférést a gyorsítótárhoz, vagy azt kizárólag a CPU-magok használhatják. A harmadszintű tárral nem ér véget a cache-ek sora, a tervezők ugyanis System Cache néven egy kvázi L4-es, 3 megabájt kapacitású gyorsítótárat is beépítettek, amelyhez a rendszerchip összes eleme hozzáférhet. A Qualcomm szerint ez elsősorban a processzor fogyasztására van áldásos hatással, a mindenkori szükséges memória-sávszélességet ugyanis 40-75 százalékkal is redukálhatja az extra gyorsítótár.

Utóbbi leginkább a jellemzően sávszélesség-igényes GPU-nak jöhet kapóra, amelyhez szintén hozzányúlt a tervezőcég. Ennek megfelelően az előd 835-ben található Adreno 540-et az Adreno 630 váltja. A váltást nem részletezte túlságosan a Qualcomm, csupán a lényegi paraméterek kerültek terítékre, így a grafikus processzor 30 százalékkal nagyobb számítási teljesítményre képes változatlan fogyasztás mellett. Ez természetesen lehetőséget ad arra is, hogy a korábbi teljesítményszintet alacsonyabb disszipáció mellett hozza a processzor. Erre egy konkrét mérést is bemutatott a tervezőcég, amely során az előd Snapdragon 835 3,8 wattos, az utód 845 pedig 2,96 wattos átlagértéket produkált hasonló számítási teljesítmény mellett.

A GPU-t továbbra is dedikált, fix funkciós áramkörök egészítik ki, a videós feldolgozást végző VPU már akár másodpercenként 60 képkocka mellett is képes 4K HEVC 10 bites videót dekódolni és kódolni. Ugyancsak újdonság, hogy a kijelzőmotor már két darab 2400x2400-as felbontású panelt is meg tud hajtani, akár 120 hertzes képfrissítés mellett, amely elsősorban a VR headseteknél lehet hasznos.

Most sem maradt le a CPU és GPU mellől a Hexagon DSP, amely a fejlesztéseknek köszönhetően immár 685-ös számozással fut. Ez továbbra is a HVX (Hexagon Vector Extensions) SIMD-re épít, amely 8 bitestől akár egészen 1024 bit széles vektorokkal is operálhat. Ennek képességeit eddig elsősorban videó- és képfeldolgozáshoz használták a partnerek, azonban a kor hívószavának megfelelően már AI-jal kapcsolatos műveletek gyorsítására is be lehet fogni az egységet, amivel a Qulacomm szerint ilyen esetekben akár háromszorosára is növelhető a processzor számítási teljesítménye.

Végül, de nem utolsó sorban a Snapdragon rendszerchipekbe integrált rádiós modem is fejlődött. A Qualcomm hagyományainak megfelelően külső, diszkrét modemek formájában kerülnek piacra a legújabb fejlesztések, amelyek később kvázi egy az egyben bekerülnek a következő Snapdragon alkalmazásprocesszorba. Ez történt most is, a februárban bemutatott X20 költözött be a 845-be, amelynek képességeit korábban már taglaltuk. A modemmel akár 1,2 Gbps-ig is feltornázható a letöltési tempó, ráadásul ehhez LTE frekvenciák mellett 5 GHz-es (licencmentes) sávokat is befoghat a rendszer.

Az X20 egyik alapvető újítása az ötszörös vivőaggregáció (5x20 MHz) volt. Ezt a 4x4 MIMO egészítette ki, amit három aggregált vivőn támogat az új modem, 10-ről 12-re növelve a használható párhuzamos adatfolyamok (spatial stream) számát. Ezekkel az X20 már Cat 18-as letöltési sebességre is képes, az 1,2 Gbps-os elméleti maximum 20 százalékkal múlja felül az előd X16 1 gigabites mutatóját. A feltöltési sebesség nem változott, kétszeres vivőaggregáció és 64QAM moduláció mellett 150 Mbps lehet az elméleti csúcsérték.

A felsorolt egységeket tartalmazó komplett lapka gyártásával most is a Samsungot bízta meg a Qualcomm, amely pár hete bejelentett, 10LPP technológiájával készíti majd a chipeket. Ez a Snapdragon 835-nél látott 10LPE-hez képest 10 százalékkal nagyobb órajelet kínálhat azonos fogyasztás mellett, vagy változatlan frekvencia mellett 15 százalékkal lehet alacsonyabb a disszipáció. A Snapdragon 845 tömegtermelése már elkezdődött, az arra épülő első termékeket a jövő február végi MWC-n jelenthetik be a partnerek.