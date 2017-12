"A megtérülés határán mozog a KKV-k facebookos jelenléte"

Ezer ember elérésére lebontva úgy látszik, hogy 2,5-szeresére nőtt a hirdetési költség 2016. január és 2017. november között - jelentette ki Lévai Richárd, az RG Stúdió közösségi marketing specialistája egy Facebookról szóló sajtódélutánon. Ehhez képest a megjelenési költség (CPM) viszont nem nőtt olyan drasztikusan, amely azt mutatja, hogy elért felhasználók számára összesen mennyiszer jelent meg a hirdetés. Az elemzéshez a cég 15 különböző méretű és eltérő területről származó, egész évben hirdető hazai fiókadatot vett figyelembe. A minta nem reprezentatív, de "a tendencia már a hatodik fiók elemzésekor látható volt" a szakértő szerint, és ebben a magyar piac nem tér el a külföldi mintától sem.

"Azért emelkednek az árak, mert egyre több hirdető van, a felhasználókból viszont nincs annyival több." - magyarázta az előadó. A magyarországi adatok szerint ez időszakban nagyjából 200 ezerrel nőtt a felhasználói szám, egyébként főleg a 45 feletti korosztály körében, míg a 13-17 év közöttiek aránya jelentősen csökkent, méghozzá 4,5 év alatt a korábbi létszám felére.

Viszont a lassan növekedő bázisnak sokkal több hirdetés jelenik meg mint korábban, és valószínűleg ezért nem emelkedik annyira a CPM költsége.

Egyre többféle hirdetési felület

Jellemző, hogy a vállalat többféle hirdetési felülettel reagál arra, hogy "betelt a Facebook hirdetésekkel". Az elmúlt időszakban jelent meg többek közt a Stories, az Instagram Stories, a videók ajánlott hirdetései és többféle lehetőség az Audience Networkön keresztül. "Szóval emberből nem lett több, de hirdetési felületből igen" - mutatott rá Lévai Richárd.

A Facebook fokozatosan terjeszti ki az új felületeket a felhasználók felé, így gyakorlatilag a legtöbb fiók másképp néz ki. Például Messengeren a hazai felhasználók közül mindössze 760 ezer ember láthatja a banneres hirdetéseket, de pár hónappal ezelőtt még csak 300 ezer volt a számuk, úgyhogy a növekedés jól látható.

A felületek kiterjesztése mellett a hirdetéstípusokat is következetesen veti be a vállalat. "Egyre több a videóhirdetés, amit olcsó árakkal vezetett be a Facebook, de az átkattintási ár itt is egyre nő. Jó az egyforintos megjelenés, de ha nincs elköteleződés - a bejegyzés kedvelése szerintem nem az - akkor óriási megjelenésszámot kell elérni, hogy megmaradjon az üzenet. Erre pedig a Facebook videó nem alkalmas, mert a felhasználó nem megszokja a hirdetést, hanem idegesíteni kezdi." - tette hozzá kérdésünkre Novák Magdolna online marketing szakértő.

Tudatosabb hirdetéskezelés kellene

Ezzel párhuzamosan a weboldalas forgalomterelés ára is nagyjából 2,5-szeresre nőtt a 2016 eleji időszakhoz képest. A megjelenéssel és az eléréssel ellentétben ebben az esetben már aktivitással is lehet számolni, de az átkattintás ára eltérő lehet egyes területeken. "Ezért mondjuk, hogy a megtérülés határán mozog a Facebookon jelen lenni." - mondta Lévai. A kijelentést pedig egy 219 hazai kis- és közepes vállalatot felmérő kutatásra alapozta. A válaszadásból úgy látszik, hogy már csak 46,24 százalék szerint éri meg biztosan jelen lenni a tavalyi 52,58 százalékhoz képest, miközben nőtt a bizonytalanok aránya.

Míg az idősebb korosztályt a Facebookon lehet elérni, addig a fiatalokat az Instagramon és ezen belül is főleg az Instagram Storieson. A vásárlási konverzió ebben az esetben hozhat jobb eredményeket mint egy facebookos hirdetés. Azt azonban "meg kell érteni a hazai cégeknek, hogy itt más aktivitás szükséges" - hangsúlyozta az RG Stúdió szakértője. Előfordult például, hogy a sztorik között megjelent egy "Kattints ide" feliratú reklám - ennek nincs értelme ebben a helyzetben, hiszen a kattintásnál a történet következő elemre ugrik.

Más cégek pedig tartanak attól, hogy egy mindössze 24 órán át élő hirdetést összerakjanak, pedig a fiataloknak erre van szüksége. Úgyhogy a lehetőségek adottak lennének, csak a cégeknek meg kell találni, hogyan lehet kihozni belőle a maximumot.

"Itt a december, mennek fel a kattintások árai"

Az üzenetet Novák Magdolna online marketing szakértő írta ki a Twitterre, hogy figyelmeztesse a cégeket a hirdetési árak ugrásszerű növekedésére az ünnepi időszakban. Kérdésünkre elmondta, hogy a március és június, illetve a szeptember és a december közötti időszakban figyelhető meg a nagymértékű áremelkedés. Az időszakok folyamatosan húzódnak szét, de szembetűnően a Black Friday miatt november közepe óta nőttek meg "döbbenetesen" az elérések árai.

A költségek várhatóan karácsonyig biztosan nőni fognak, utána pedig ismét csökkenésre lehet számítani. Az árak változását a szezonalitás is részben befolyásolja, mivel ahol rendszeresen kell a forgalom, ott kisebb változás, mint a karácsonyi, szilveszteri rendezvényeket megcélzó éttermeknél vagy hoteleknél. Júniushoz képest azonban minden cégnek szembetűnő lehet a változás, amit súlyosbít az organikus elérés csökkenése is, így a cégeknek sokkal többet kell befektetni a facebookos hirdetésekbe.

Összességében az árak növekednek "a szezonalitás miatt, a Page-ek natív elérésének minimalizálódása következményeképp és az automatikus célzás lehetősége miatt is." A rendszer ugyanis azokra céloz, akiket a leginkább kattintóképesnek talál, hogy minél előbb elfogyjon a megadott összeg. Emiatt a szakértő szerint az automatikus célzás a "pénzégetéshez" hasonló, Instagramon pedig automatikusan ezt ajánlja fel a rendszer, így a KKV-k vezetői sokszor inkább ezt a megoldást választják, ha nem értenek a pontos célzáshoz.

Ahogy a fenti évek is mutatják, érdemes a facebookos hirdetésekkel óvatosan bánni, és jobban megvizsgálni a lehetőségeket, hogy melyik cégnek milyen hirdetési típus és mikor éri meg leginkább. Emellett pedig figyelembe kell venni, hogy melyik felület milyen jellegű hirdetéseket igényel, mivel egy elhibázott hirdetés a költségessége ellenére akár hatástalan is lehet.