Válaszperrel folytatódik a Mozilla-Yahoo csata

Nem hagyta annyiban a Yahoo, hogy a Mozilla Firefox böngészőjének alapértelmezett keresőjét ismét a Google biztosítja, a vállalat az Oath-tal karöltve december 1-jén pert indított a cég ellen, mondván, az szerződésszegést követett el a keresőváltással. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a Mozilla sem hagyja annyiban a dolgot és visszapereli a két vállalatot. Az ügyről a Mozilla saját blogján is beszámolt, megjegyezve, hogy az ügy pontos jogi hátterének részleteit nem hozhatja nyilvánosságra - ugyanakkor azt ígéri, az időközben publikálhatóvá váló anyagoknak saját wiki oldalt hoz majd létre, amelyen az érdeklődők követhetik majd a csatározás fejleményeit.

A vállalat szerint nem történt szerződésszegés, mikor a Yahoo-t kitessékelte keresőjéből, erre ugyanis a cégek megállapodása több ponton is lehetőséget adott. A cég ezek között sorolja a "legjobb minőségű webes keresés biztosítását", valamint a felhasználók számára adott széles tartalomkínálatot, illetve saját márkája szempontjából is a váltást találta a legelőnyösebb útnak. A Mozilla siet kiemelni, hogy a Yahoo idén nyáron kikristályosodott felvásárlását követően több hónapos folyamat során biztosította be magát mind a Yahoo, mind pedig a céget akviráló Verizon részéről, hogy a fentiekhez hasonló kitételek esetében elállhat a keresősávra vonatkozó megállapodástól.

Ahogy a Mozilla fogalmaz, miután nyilvánvalóvá vált, hogy a Yahoo keresőjének használata a későbbiekben károsíthatná a brandet és a felhasználói élményt, a szerződésben lefektetett jogával élve szakította meg az együttműködést a céggel. A Yahoo és az Oath által megfogalmazott vádakat tehát a Mozilla semmilyen mértékben nem ismeri el, ahogy azt a cég által indított válaszper is mutatja. A cég egyébként a Yahoo és az Oath által az ügyben benyújtott panaszt maga is közzétette.

Az eljárásban a Mozilla nem csak a felé indított pert megszüntetésére törekszik, de folytatólagos kifizetéseket is követel, miután az együttműködés alatt a Yahoo-n keresztül szerzett bevétele elmaradt a várttól. A vállalat szerint a 2014-es megállapodásba a felek belefoglalták, hogy a Yahoo keresője a közeljövőben számottevő befektetést kap majd, ez azonban nem teljesült. Ráadásul a ZDNet szerint, miután a Mozilla ezzel kapcsolatban panasszal élt a Verizon felé, a cég maga is a más keresési szolgáltatók megfontolását javasolta számára.

A Mozilla által visszakézből megindított per, illetve a Recode idén nyáron közölt értesülései is a böngészőfejlesztő előnyös pozícióját látszanak alátámasztani: a lap szerint ugyanis a két vállalat megállapodása alapján ha a Mozilla egy esetleges felvásárlást követően nem akar tovább közösen dolgozni a Yahoo anyacégével, nemcsak elállhat a szerződéstől, de 2019 végéig továbbra is jogosult az egyezségben foglalt kifizetésekre, ami évi 375 millió dollárt jelent a Yahoo, pontosabban most már a Verizon részéről. Miután ez egy óriáscég szemével nézve sem elhanyagolható összeg, nem csoda, hogy a vállalat bíróságon igyekszik védeni a pénztárcáját.

Azt nem tudni, hogy a Mozilla a régi-új keresőpartnerétől, a Google-tól pontosan mekkora összeget zsebel be, a Gizmodo azonban a cégek korábbi, 2014-es megállapodása kapcsán évi 323 millió dollárról beszél. Amennyiben a Yahoo-val folytatott csatából a cég győztesen kerül ki, az a szokásos keresősáv-bevételén felül összesen több mint 700 millió dolláros pluszt jelenthet a cégnek a 2018-2019-es évre, ami hatalmas győzelem lenne a Mozilla számára és komoly lendületet adhatna a vállalatnak.