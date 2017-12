Gyerekeknek szánt verzióval rukkolt elő a Messenger

Új verziót jelentetett be a Facebook Messenger kifejezetten gyerekek számára, amellyel a vállalat közleménye szerint biztonságosan használhatják a videochatet és az üzenés funkciót a családjukkal, barátaikkal közösen - egyelőre csak az Egyesült Államokban, előnézeti változatban. A megoldást a cég "nemzetközi és amerikai gyermekvédelmi szakértőkkel együtt tervezte meg" annak érdekében, hogy a kisebbeknek legyen egy szülői felügyelettel használható csevegőalkalmazása, amellyel például a szüleiknek, nagyszüleiknek küldhetnek üzeneteket. Nagyon sok családban eddig is megengedett volt a gyerekeknek a mobilalkalmazások, akár például a Messenger használata, de a szülőknek sokszor nincs tudomása arról, hogy a gyerek kivel és milyen formában tartja a kapcsolatot - erről külön kutatási adatokat is publikált a Facebook.

Az elmúlt hónapokban a vállalat családokkal közösen tesztelte a Messengert és a Facebookot a közlemény szerint, és ennek során a szülők álltak elő a felügyeleti funkció ötletével. A Messenger Kids appot egy különálló alkalmazásként lehet telepíteni a gyerekek tabletjére vagy okostelefonjára, amelyet a szülőnek a saját felhasználónevével és jelszavával kell beléptetnie. Ez azonban nem hoz létre a gyerek számára külön Facebook profilt (ahová csak 13 éves kortól lehet regisztrálni), és a közlemény hangsúlyozza, hogy a gyerek nem fog így hozzáférni a felnőtt fiókadataihoz. A szülők pedig a saját Facebook fiókjukon belül a Messenger Kids Controls panelen tudják követni a hozzákapcsolt appon futó tevékenységet.

Csak a szülő adhat engedélyt arra, hogy a gyerek kivel léphet személyes kapcsolatba vagy csoportos beszélgetésbe, illetve videochatbe. Olyan személy nem írhat a fiatal felhasználóknak - legalábbis ezen az appon belül -, akit a szülő nem hagyott jóvá. A gyerekek ezt követően a főoldalon láthatják a jóváhagyott kapcsolatokat, és hogy mely partnerek vannak online az engedélyezett listából, majd Messengeren keresztül küldhetnek számukra szöveges üzeneteket, fotókat vagy videókat. Ehhez kapcsolódóan pedig sok "gyerekbarát" matrica, keret, maszk és rajzolóeszköz elérhető a képek és videók díszítéséhez. Az üzeneteket a másik fél a saját Messenger fiókján keresztül kapja meg, amelyhez nem kell különálló alkalmazást telepíteni.

A Facebook igyekszik kiemelni, hogy a Messenger Kids fiókokban nem fognak megjelenni reklámok, és a vállalat nem fogja az információkat hirdetésekhez felhasználni. Az alkalmazás letöltése ingyenes, és ezen belül sincsenek rejtett költségek. A működés pedig összhangban áll az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC) 13 év alatti gyerekek online adatvédelmével és a személyes információik védelmével kapcsolatos (COPPA) törvényével. Ez ugyanis csak annyit ír elő, hogy gyerekekről kizárólag a szülők közvetlen beleegyezésével gyűjthető adat - ezt "hackeli" a Facebook azzal, hogy szülői felügyeleti eszközként pozicionálja chatalkalmazását.

Más vállalatok is igyekeznek hasonló gyerekeknek szánt megoldásokkal előállni. A Google szintén idén vezette be a Family Link megoldását, amellyel a szülők a 13 évnél fiatalabb gyerekeik mobillal töltött idejét és alkalmazáshasználatát figyelhetik meg, mivel a Google-nél szintén ennyi idős kortól lehet saját profilt létrehozni. A Microsoft pedig inkább az iskolákat célozza, ahol a rendszergazdák és a tanárok konfigurálhatják előre az eszközöket az Intune for Education szoftverrel, majd pedig távolról felügyelhetik a használatot. Ezek mellett viszont fontos, hogy egyes alkalmazások is rendelkezzenek saját felügyeleti funkciókkal.

Az alkalmazás egyelőre csak az Egyesült Államokban érhető el előnézeti verzióban az iPad, iPod touch és iPhone App Store-ból, de a "következő hónapokban" megjelenik az Amazon App Store-ban és a Google Play-en is. Elképzelhető, hogy más országokban is tervezi a Messenger Kids bevezetését a vállalat a tesztidőszakot követően, de a gyermekvédelmi törvények eltérhetnek, ezért kétséges, hogy hol és milyen formában sikerülhet majd a bevezetése.