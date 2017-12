Itt az Intel jövő éves asztali processzoros útiterve

Kiszivárgott az Intel 2018-ra vonatkozó asztali processzoros ütemterve. Az információk nagyjából megfelelnek a korábban leesett morzsákból összeállt képnek, így nem számíthatunk nagyobb durranásokra a jövő évben, a gyártó elsősorban a már meglévő fejlesztéseket csiszolja tovább vagy hasznosítja újra. A friss útiterve egyik érdekessége, hogy nem kerül piacra nyolcmagos Coffee Lake processzor, az Intel az ősszel bemutatott hatmagos lapkával képzeli el a 2018-as mainstream piac lefedését. A másik érdekesebb pontot a jövő év utolsó negyedévére datált csúcskategóriás (HEDT) Cascade Lake-X processzor jelenti, amelyről egyelőre nem sok részletet tudni.





Az útiterv szerint tehát a hatmagos Coffee Lake lapka, illetve az abból épített különféle konfigurációk képviselik majd a jövő évi fő csapásirányt. Ezzel az is kvázi biztossá vált, hogy a várhatóan komolyabb változtatásokat tartogató Ice Lake csak valamikor 2019 első felében kerül piacra. Addig is marad a Coffee Lake, amely fejlesztésre épülő hat- és négymagos CPU-k pár hete már megjelentek, a tervezet szerint azonban még érkezik kétmagos variáns is, a néhányak által hiányolt 35 wattos (hatmagos?) modellekkel együtt. A processzorok mellé új, olcsóbb lapkakészletek is befutnak majd, vélhetően B360, H370, Q370 (stb.) jelöléssel.

A korábban pletykált nyolcmagos Coffee Lake processzornak egyelőre nyoma sincs, így jelen állás szerint erősen kérdéses, hogy végül piacra kerül-e ilyen termék. Ahogy a HWSW szeptemberben közölte, nem kizárt, hogy a nyolcmagos Coffee Lake csak egy vészforgatókönyv (volt), amit az Intel a következő generációs gyártástechnológia, a 10 nanométer esetleges kihozatali problémái, és/vagy az AMD jövőre érkező frissített Ryzen processzorai miatt lebegtetett meg. Egyik indok sem elrugaszkodott, nem hivatalos információk szerint ugyanis a rekord nagy tranzisztorsűrűséget célzó gyártástechnológiával ismét túl magasra lőtt az Intel, ezért ahogy a 14 nanométer esetében, úgy most is hónapok vagy akár évek kellhetnek ahhoz, hogy nagyobb lapkákat is gazdaságosan lehessen termelni 10 nanométeren.

Az utóbbira épülő első asztali processzor a már említett Ice Lake lehet, amely érkezéséig a Coffee Lake-re hárulhat a piaci részesedés megvédése. A hatmagos processzorok egyelőre jól állják a sarat az első Ryzen szériával szemben, és bár pletykák szerint jövő kora tavasszal a Pinnacle Ridge kódnevű, 2000-es sorozat személyében az utód is megérkezik, úgy fest, az Intel egyelőre nem aggódik túlságosan a konkurens fejlesztése miatt. Utóbbiról eddig jóformán semmi biztosat nem tudni, korábbi hírek szerint az inkább ráncfelvarrásnak tekinthető Pinnacle Ridge elsősorban gyártástechnológiában javít, aminek hála feljebb csavarható majd az egyelőre csupán 4 GHz-ig skálázódó órajel. Erre nagy szükség lenne, hisz a konkurens szóban forgó Coffee Lake processzoraival egészen magasra, 4,7 GHz-re emelte a maximális (turbó) órajelet.

Az Intel jövő évi ütemtervének legnagyobb kérdőjelét a Cascade Lake-X jelenti, amely a Skylake-X-hez hasonlóan a szerverpiachoz tervezett lapka asztalra lehozott kiadása lesz. A processzor várhatóan a Coffee Lake-kel debütált 14++ gyártástechnológiára épít majd, a maximális magszám pedig valószínűleg nem változik, azaz marad a legfeljebb 28 darab végrehajtó. Ezekből kiindulva a Cascade Lake-X várhatóan elsősorban magasabb órajeleinek köszönhetően léphet majd előrébb számítási teljesítményben.