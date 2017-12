Itt a Lumia készülékek bootloaderének mesterkulcsa

Noha a Microsoft már lényegében elengedte okostelefonjai fejlesztését, a rajongóközönség eltökéltebb tagjai máig toldozzák-foltozzák a Windows Phone-t - ennek egyik legjobb példája a Windows Phone Internals eszköz legutóbbi frissítése, amellyel minden Lumia készülék bootloadere megnyitható.

A Windows Phone Internalst egy Heathcliff74 néven ismert fejlesztő hozta létre, a szoftver legújabb kiadásával a 2.2-es verziónál jár. A megoldás olyan funkciókat tesz lehetővé a bootloader-nyitás mellett, mint a rootolás, illetve az androidos körökben jól ismert főzött ROM-ok telepítése. A legfrissebb kiadás azért különösen jelentős, mert azzal végre minden ismert Lumia eszközön megkerülhető a bootloadert védő SecureBoot, így a későbbiekben lehetőség nyílik azokat egy nem hivatalos, mobilos Windows 10 verzióval frissíteni, ha azt a gyártótól már nem kapta meg - ahogy az sok eszköz esetében fennáll.

Noha már régóta egyértelmű volt, a Microsoft hivatalosan csak idén októberben jelentette be, hogy leállítja a platform fejlesztését, a mobilos Windows rendszerhez így sem új képességek, sem új hardverek nem érkeznek a későbbiekben. A már kiadott verziók és eszközök szerencsére azért nem merültek feledésbe, mind hibajavítások, mind biztonsági javítások rendszeresen érkeznek hozzájuk. A Windows 10 Mobile utolsó, 2017 április végi kiadása (ez a 1703, más néven Creators Update) egészen 2019 júliusáig támogatást élvez - vagyis ahogy az asztali rendszerek, havi frissítésben részesül. Azok a telefonok viszont, amelyekre nem jött meg a 1703, hamarabb kiesnek a támogatási ciklusból - a Windows Phone 8.1 például már idén 2017 július 11-gyel.

Ezzel párhuzamosan persze a platform még megmaradt felhasználói is folyamatosan elszivárognak, a kemény magnak ugyanakkor kifejezetten jó hír lehet, hogy ha a vállalat már nem is, néhány lelkes rajongó még gondozza a rendszert. Heathcliff74 projektjének saját weboldalt is létrehozott, illetve egy videóban is körbejárja a Windows Phone Internals 2.2 újdonságait. A szoftverbe a fejlesztő még egy külön "Downloads" szekciót is hegesztett, így a különböző komponensek, ROM-ok beszerzéséhez sem kell a felhasználóknak vadászni indulni az online fórumokra. Az érdeklődőknek mindenképp érdemes felkeresni a weboldalt, ahol az eszköz legfrissebb verziója mellett útmutatók is találhatók annak használatához.