A BlackBerry 137 millió dollárt fizethet a Nokiának

Pont kerül a Nokia és a BlackBerry egyik több mint másfél éve húzódó szabadalomlicencelési perének végére: a bíróság döntése értelmében a BlackBerry húzta a rövidebbet, azaz fizethet mintegy 137 millió dollárt a Nokiának.

Az ügy egészen 2016 áprilisáig nyúlik vissza, mikor a Nokia a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce - ICC) Választottbíróságához fordult, mondván, a kanadai vállalatnak egy korábbi szabadalomlicenc-szerződés értelmében több mint 130 millió dollár tartozása van a finn cég felé. Noha ezt a BlackBerry tagadta, a bíróság végül a Nokia javára ítélt, a cég így kénytelen lesz kifizetni a fenti összeget - bár a vállalat "csalódott", közleménye szerint elfogadja a döntést. Arról egyik fél sem nyilatkozott, hogy a per tavaly pontosan mely szabadalmak használatára vonatkozóan indult, a Reuters információi szerint azonban a nézeteltérés egy 2012-es megállapodásra vezethető vissza. A BlackBerry a tervek szerint a kifizetett összeget egyszeri, GAAP (azaz az általánosan elfogadott könyvvitelnek megfelelő) kiadásként könyveli majd el.

Ezzel persze nem ér véget mobiltelefon-piac két hajdani bástyájának csatározása, a BlackBerry, ahogy azt nyilatkozatában siet hangsúlyozni, továbbra is azzal vádolja a Nokiát, hogy az illetéktelenül használta a cég szellemi termékeit. Az ügyben a kanadai vállalat jelenleg is ostromolja a finn vetélytársat, az Egyesült Államok és Németország bíróságain egyaránt. Utóbbi frontot a cég, ahogy arra a TechCrunch is rámutat, még februárban nyitotta meg, azon mintegy 11 mobilhálózati BlackBerry-szabadalom illetéktelen felhasználásával vádolja a Nokiát.

A vállalat üzleti modellje az utóbbi években egyre távolodik az okostelefonoktól, piaci részesedése a szegmensben idén már szinte láthatatlanra olvadt - ennek megfelelően cég mintegy 40 ezer szabadalmának licencelése mind fontosabb lábbá válik, így nem csoda, hogy agresszívan harcot folytat a licencdíjak behajtásáért. Az persze egyelőre kérdéses, hogy mi lesz a jelenleg is tartó per végkimenetele, a BlackBerryt azonban láthatóan nem riasztja vissza a napokban, egész pontosan november 29-én hozott kedvezőtlen ítélet, főleg hogy a mostani vereség mellett a cég idén már egy komoly győzelmet is bezsebelhetett, a Qualcomm áprilisban a korábbi évek jogdíjainak túlfizetése miatt 814,9 millió dollárt volt kénytelen visszafizetni a cégnek.

Nagyon hasonló utat ír le egyébként a Nokia is, amely bár nevében még ott van az okostelefon-piacon, eszközei már a HMD gyártósorairól kerülnek ki, a licencmegállapodások így a finneknél is kulcsszerepet játszanak - a nyáron a Nokia az Apple-lel és a Xiaomival is megegyezett.