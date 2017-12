Tovább halasztja a Teams a várt vendég-hozzáférést

Néhány hónapig még biztosan nem jelenik meg a régóta várt Teams Guest Access funkciója egy Microsoft-munkatárs, Suphatra Rufo tweetje szerint, aki a felhasználók igényeit közvetíti a Teams fejlesztői felé. Ezzel a megoldással lehetne a cégen kívüli felhasználókat, például ügyfeleket vagy partnercégek képviselőit bevonni a projektkommunikációba, ami az egyik leginkább hiányolt lehetőség a Microsoft üzleti csevegős platformján - és fontos versenyhátrány a Slackkel szemben. Először júniusra ígérte a funkció megjelenését a vállalat, majd később szeptemberre halasztotta, de ezek szerint idén már biztosan nem készülnek el vele a fejlesztők.

Szeptemberben ugyan megjelent egy áthidaló megoldás az Office 365 Business Premium és Enterprise, valamint az oktatói Teams verzió felhasználói számára. Ez a vendég-hozzáférés viszont csak az Azure Active Directory (munkahelyi vagy iskolai) fiókkal rendelkezőknek engedi meg a csatlakozást. Azok viszont továbbra sem tudnak belépni a rendszerbe külsősök közül, akiknek Microsoft-fiókjuk (MSA) van - számukra szeptemberben is csak azt ígérte a vállalat, hogy "néhány hónapon belül" megoldódik a probléma. Ezúttal a termékfejlesztési menedzser újból "néhány hónapot" ígér de konkrét hónapot már nem nevez meg az üzenetben.

A Microsoft szóvivője visszautasította az újabb csúszás megerősítését és úgy általában a nyilatkozást a ZDNet kérdésére. Hivatalosan csak annyit közöl a vállalat, hogy "dolgozik az MSA vendég-hozzáférésen, de nincsenek részletek a megjelenés időpontja kapcsán". Továbbá azzal kapcsolatban sem hajlandó információt megosztani a szóvivő, hogy miért késik a megoldás és milyen probléma adódott a fejlesztés során.

Azonban a Teams termékfejlesztési menedzsere igyekszik Twitteren megnyugtatni a felhasználókat, hogy a vendég-hozzáférés megoldása az első számú feladat a fejlesztők számára. Rufo indoklása szerint "nagyon nehéz a funkció implementálása, mivel a cég több mérnöki csoportjától is munkát igényel ennek a megoldása". Egyes felhasználói reakciók szerint a vállalaton belüli együttműködési probléma nem egyedülálló, máskor is tapasztalható, hogy a különböző fejlesztői csoportoknak eltérő céljaik vannak, és ez akadályozza a funkciók létrehozását. A vendég-hozzáférés funkció viszont különösen fontos lenne, főleg, hogy a Microsoft a Skype for Business előfizetőit is folyamatosan a Teams szolgáltatásba igyekszik átcsoportosítani.