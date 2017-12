Nagy tempót diktál az Apple és a Huawei a viselhető eszközök piacán

Egészséges növekedést produkált az idei harmadik negyedév során a viselhető eszközök piaca. Az értékesített termékek száma 12 hónap leforgása alatt 24,5-ről 26,3 millió darabra nőtt, amely 7,3 százalékos pluszt jelent az előző év hasonló időszakához viszonyítva - áll az IDC friss jelentésében. A piacot továbbra is a Xiaomi vezeti, a kínai gyártó azonban a második helyezett Fitbithez hasonlóan veszített részesedéséből. Ezzel szemben az Apple és a Huawei tetemes növekedést produkált, így előbbi a harmadik helyen, utóbbi pedig közvetlenül mögötte, a negyedik pozícióban végzett.

A továbbra is első helyet elfoglaló Xiaomi 3,3 százalékos csökkenéssel összesen 3,6 millió darab különféle viselhető eszközt értékesített, ami az egészen olcsó Mi Band karperecektől kezdve a nyáron megjelent Mijia okoscipőig, mindent tartalmaz. Az IDC a termékpaletta diverzifikációjának tulajdonítja az enyhe visszaesés, valamint a jelentés megjegyzi, hogy a cég továbbra sem tudott egyértelműen kitörni Kínából.

A Fitbit ennél lényegesen nagyobbat bukott, az egy évvel ezelőtti 5,4 milliós darabszám 3,6 millióra apadt, amely 33 százalékos zsugorodást jelent. A jelenség amiatt is aggasztó lehet a cég számára, mert ez immár az egymást követő negyedik, meredek csökkenéssel záruló három hónap. A cég egyébként a közelmúltban dobta piacra első okosóráját, az Ionicot, ám ennek esetleges pozitív hatására még várni kell.

A negyedév egyik nagy nyertesének számító Apple 52,4 százalékkal, 1,8-ról 2,7 millióra növelte az Apple Watch leszállított darabszámát, köszönhetően a szeptemberben bejelentett Series 3-nak. Az opcionálisan akár beépített LTE modemet is kínáló termék kiugró keresletnövekedést produkált, érdekes lesz látni, hogy sikerül-e tartani a következő negyedévekben is az ütemet. A Huawei még az Apple-nél is nagyobbat, 156,4 százalékot nőtt, az így 0,6-ról 1,6 millióra nőtt értékesített darabszámmal pedig szabályosan berobbant az első ötbe a gyártó, kiszorítva a Samsungot. A kínai vállalat ezt számos új termékének köszönheti, köztük a Sport Band 2 Pro, B19, B29 karpereceknek.

A top 5-be még a Garmin fért be, amely az első helyet elfoglaló Xiaomihoz hasonló mértékű, 3,3 százalékos csökkenést produkált az IDC mérése szerint, amely produkció végül idén is 1,3 milliós eladott darabszámhoz volt elég. A Garmin az utóbbi időben igyekszik az egyszerűbb és olcsóbb viselhető eszközökről az "okosabb" termékek irányában eltolni termékpalettáját. A piackutató megjegyzi, hogy a piacon jelenleg a Garmin rendelkezik a legváltozatosabb portfólióval, a különféle sportokhoz dedikált eszközöktől kezdve az általánosabb okosórákig.