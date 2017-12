Koreai AI startupot vesz a Samsung

Felvásárlással acélozná virtuális asszisztensét a Samsung, a koreai óriás a Fluently csapatát kebelezte be, amelynek képességei hamarosan a Bixby arzenálját bővítik majd.

Ha valakinek nem lenne ismerős az akvirált cég, egy koreai startupról van szó, amelynek “AI-based Recommendation Service” alkalmazása 2015-ben rajtolt. Az alkalmazás gépi tanulásra építve ajánl automatikus válaszokat számos üzenetküldő appban - a szoftver többek között a Telegramot, a WhatsAppot, a hagyományos SMS-t, Facebookot és a Kakao Talkot is támogatja. A mintegy két évre visszanyúló AI-tapaszalat most jól jöhet a Samsungnak, illetve az is, hogy a Fluently appja az angol és a koreai nyelvet is támogatja.

Az app ajánlásai a jövőben várhatóan a Bixby szájából hangzanak majd el. A virtuális asszisztens tavasszal mutatkozott be, azóta pedig a cég igyekszik azt rohamtempóban fejleszteni: októberben már a második Bixby-főverziót jelentette be a vállalat, illetve arról is beszélt, hogy a segéd hamarosan a középkategóriás okostelefonokra, illetve háztartási gépekre is eljut. Az biztos, hogy a terjeszkedést a cégnek jó lesz minél hamarabb elkezdeni, hiszen a piacvezető Amazon Alexa mögött egyre nehezebb lesz felzárkóznia, főleg miután a cég lassan vállalati babérokra tör. De a Google Assistant is egyre komolyabb ellenfelet jelenthet a Samsungnak - a cég hagyományos nagy riválisa, az Apple ugyanakkor maga sem áll túl jól saját asszisztense, a Siri terjesztésével, amit tovább hátráltat a cég első okoshangszórójának jövőre tolt rajtja.

A Fluently akvizíciójáról először a Korea Herald számolt be, a lapnak a Samsung a felvásárlást hivatalosan is megerősítette - noha azt nem tudni, a cég mekkora összegért cserélt gazdát. A Fluently csapata egyébként nagyjából 10 főből áll, akik legnagyobb részben a két koreai keresőóriás, a Naver és a Kakao fejlesztői közül kerültek ki. Az üzlet érdekessége, hogy ez az első alkalom, mikor a Samsung hazai AI startupot vásárol. Leggyakrabban a vállalat külföldi cégekre csap le, ahogy azonban a koreai lap is rámutat, a gyártó a virtuális asszisztensek piacán folytatott hajrában egyre kevésbé válogat, pánikszerűen gyűjti maga köré az AI-tapasztalatot. A vállalat ráadásul nemrég a Samsung Research alatt dedikált, mesterséges intelligenciával foglakozó központot is létrehozott.