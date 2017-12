A játékfilmek piacára is beléphet a Unity

A Unity eddig leginkább a videojáték fejlesztők, és játékok iránt érdeklődők között volt ismert, azonban a vállalat terjeszkedni szeretne, ezért fejleszti a Cinemachine nevű szoftvert, mely a Unity-be hoz filmrendezői és operatőri elemeket.

A Unity célja, hogy alacsonyabb belépési küszöböt hozzon a kezdő játékfejlesztéshez és 3D animációhoz. A Unity Asset Store-ban ehhez számos ingyenes 3D modell, környezetek és textúra is található - többek között Blomkamp techdemójának Adam nevű karaktere is elérhető. A munka megkönnyítéséhez, azaz hogy a vágók és animátorok akik nem dolgoztak még Unity-vel, de más eszközökkel már igen, gyorsabban el tudják kezdeni a tanulást, és ne kelljen új és ismeretlen munkafolyamatot elsajátítaniuk a Cinemachine 2017.1-es verziójába egy szabványos idővonal nézet is került amely a videó vagy zeneszerkesztő programokból már ismerős lehet.

Mindezek mellett a Cinemachine rengeteg kameraparamétert automatizál. A kamera rázkódásától, a kamera szögének állításán át a különböző mozgásokig minden csak pár kattintást igényel. A kamera tulajdonságai mellett a kép olyan tulajdonságait is változtathatjuk mint a színtelítettség, az árnyékok vagy a színegyensúly. Ami mégis a filmkészítők számára legvonzóbb lehet, az az azonnali visszajátszás és változtatás lehetősége. “Ha szeretnéd rárakhatsz Adamra egy kalapot, megnyomod a lejátszást, és onnantól úgy nézed a filmet” - mondja Chris Harvey, az Oats Studios vizuális effektekért felelős munkatársa.

Nem kizárt, hogy a jövőben a kis -és mikroköltségvetésű filmesek az élőszereplős produkciók helyett inkább a Unity megoldásához fordulnak majd. “Ha élőszereplős filmen dolgozol nincs más választásod, mint hogy azzal dolgozz amit hat hónappal ezelőtt felvettél. Ha a felvétel rossz lett azzal kell dolgoznod amid van, kivéve ha van elég időd és pénzed az újraforgatáshoz” - magyarázza Neil Blomkamp. A rendezőnek nagy segítség volt a Cinemachine, a produkció elején erős felső fényt használtak, de később egyszerűen csak megváltoztatták a nap pozícióját, amitől enyhébb, sokkal szebb világítást kaptak.

Elképzelhető, hogy a Unity-t és a Cinemachine-t a nagyobb stúdiók, mint a Disney, vagy a Pixar is elkezdik használni, ám sokkal fontosabb, hogy új lehetőség nyílt a kezdő művészek előtt. A Cinemachine nem igényel programozási ismereteket, maga a Unity pedig ingyenes, amíg a termékből származó bevétel nem haladja meg a 100 ezer dollárt. A könnyű elérhetőség és az alacsony képzettségi küszöb miatt elképzelhető, hogy a Unityben készült filmek helyet kapnak a független filmes fesztiválokon, vagy komoly produkció esetén akár a mozivásznon is.