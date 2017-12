Már 25 millió üzleti felhasználó van Instagramon

Jelenleg 25 millió üzleti adatlapot tart számon az Instagram adatbázisa a legújabb közlemény szerint, ami szép emelkedésnek számít a júliusban bejelentett 15 millióhoz és a márciusi 8 millióhoz képest. A céges felhasználók másfél éve regisztrálhatnak külön a platformra, hogy többféle funkciót kapjanak a profilok kezeléséhez, és részletesebb analitikai eszközökhöz is hozzáférjenek. Az Instagram azzal próbálja a felületre csábítani a vállalkozásokat, hogy a vizuális kommunikáció "cselekvésre ösztönzi" az embereket világszerte, vagyis könnyebb ezen keresztül vásárlói konverziót elérni.

Az Instagram által közölt adatok alapján úgy látszik, hogy a képes-videós közösségi oldal egyelőre valóban jobban el tudja érni a vállalkozások és a potenciális vásárlók közötti kapcsolatot mint például a Facebook. A közösségi oldal márciusi adatai szerint az instagramozók 80 százaléka követ legalább egy vállalkozást az oldalon, akik így organikusan jutnak a tartalomhoz, míg a közösségi nagytestvérnél ezt már csak hirdetésekkel lehet elérni.

"A 2016-os évben nagy visszhang övezte mind a tartalomgyártók, mind a tartalomfogyasztók részéről, hogy az Instagram az addigi kronologikus algoritmusról olyanra váltott, amely a userek preferenciái és szokásai szerint rendezi a képfolyamot. Sokan vizionálták, hogy ezzel az Instagram is arra az útra tér, mint ami a márkákat egyre nagyobb költésre készteti a Facebookon, mivel az organikus elérés lehetősége egyre alacsonyabb. Ugyanakkor, az Instagram adottságainak (azaz többek között a keresési, a felfedezési funkcióknak, valamint a hashtageknek) köszönhetően, és az eltérő felhasználói szokásokból fakadóan az Instagramra optimalizált vizuális márkatartalmakkal egyelőre továbbra is erős organikus elérést lehet biztosítani." - fejtette ki kérdésünkre Kónya Beáta, a kommunikációs tanácsadással és Instagrammal foglalkozó Pikrea kommunikációs szakértője.



Máskülönben az Instagramon is jelentős mennyiségű hirdetés fut a hagyományos bejegyzések mellett, a szeptemberi adatok szerint eléri a havi kétmilliót a reklámok mennyisége - márciusban ez még "csak" havi egymillió volt. Ebben pedig a véleményvezéreken keresztül közzétett burkolt hirdetések nincsenek is benne, amelyet az amerikai FTC és a hazai GVH is egyre szigorúbban próbál szabályozni - bár múltkor Kasza Tibor ügye, a mai közlemény szerint pedig Rubint Réka "tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot" vizsgáló ügye is csak kötelezettségvállalással zárult a pénzbírság helyett.

Arról nincs információ, hogy a 25 milliós bázis az országok között milyen arányban oszlik meg. Az viszont biztos, hogy az itthoni brandek - akár multinacionális márkák hazai képviseletei - közül még sokan nem illesztették be marketingstratégiájukba a legnagyobb képmegosztó közösségi alkalmazást, amellyel itthon is már mintegy 1,5 millió ember érhető el - tette hozzá a hazai Instagram-szakértő.

Az üzleti adatlapok nagy része olyan kis vállalkozásokhoz tartozik az oldal közleménye szerint, amelyek a Instagramot elsődleges felületként használják a kommunikációhoz, tehát akár saját weboldallal sem rendelkeznek. Erre az Instagram Business termékigazgatója, Vishal Shah részben abból is következtet, hogy a profilok fele egyáltalán nem hivatkozik külső forrásra a profilján. A megjelenés elméletileg hozza az eredményeket, jelenleg a 200 millió felhasználó legalább egy üzleti tartalmat megnéz minden egyes nap - állítja az Instagram.

Egy másik adat szerint pedig az üzleti adatlapok látogatóinak kétharmada úgy látogat el a céges adatlapokra, hogy valójában nem követi azokat. Az oldal termékigazgatója részben abban ígér fejlesztést a vállalkozásoknak a TechCrunch szerint, hogy lássák a látogatók honnan érkeznek, mit csinálnak az oldalon, illetve hová mennek utána. Ezek az adatok elengedhetetlen fontosságúak a vállalkozások számára, így érthető módon sok kritika éri a platformot a szegényes analitikai adatok miatt, ami ezek szerint a jövőben változhat.

Eközben az aktív felhasználók száma is folyamatosan növekszik a vállalkozások adatlapjai mellett. A Facebook legutóbb közölt adatai alapján az Instagram 800 millió havi aktív és 500 millió napi aktív felhasználóval rendelkezik. A fejlesztések pedig számukra is folyamatosak, a The Next Web a napokban számolt be róla, hogy a platform teszteli többek közt a "regram" megosztás funkciót, a GIF-keresést, a Stories archiválását és a közeli barátok listáját. Egyértelmű, hogy a cég a felhasználókat és más vállalkozásokat is igyekszik egyre jobban a felületre vonzani a beígért új funkciókkal.

Az üzleti adatlapok növekvő száma Instagramon viszont azt is jelenti, hogy a felhasználók figyelméért folytatott verseny is egyre inkább nőni fog. Elképzelhető, hogy a Facebookhoz hasonlóan, az Instagramon is egyre inkább a hirdetésekkel lehet majd megjelenni az algoritmikus hírfolyamban a minőségi, érdekes tartalmak helyett.