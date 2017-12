A mobiladat-fogyasztást csökkentené az új Google alkalmazás

Új alkalmazást adott ki a Google, amellyel a felhasználók a mobiladataikat követhetik, és a vállalat szerint így spórolhatnak a fogyasztásával - írja a Google blogja. A közlemény megfogalmazása szerint a Datally három különböző dologban segíti a mobilozókat: megérteni az adatokat, felügyelni azokat és ez alapján takarékosabban bánni velük. A Datally alkalmazással a felhasznált adatok havi, napi, heti és egy órás bontásban is megtekinthetőek. Viszont sem egyedi időpontot, sem intervallumot nem lehet beállítani, így a egyelőre a havi keret nem igazán követhető ilyen módon.

Az app nem csak a grafikonokat mutatja be, hanem "személyre szabott ajánlásokat is nyújt a fogyasztáshoz" - teszi hozzá a bejegyzés. Ha a felhasználó bekapcsolja a "Data Saver" funkciót, akkor az app blokkolja a háttérben futó alkalmazásokat - azonban ehhez az app VPN hozzáférést kér, de a Google igyekszik hangsúlyozni, hogy az appforgalmat nem fogja felügyelni ezen keresztül. A beállítás után a rendszer valós időben képes mutatni minden egyes app fogyasztását, a felhasználó egy képernyőn megjelenő buborékban folyamatosan láthatja az aktuálisan felhasznált adatmennyiséget.

Ha egy alkalmazás adatfogyasztása a felhasználó megítélése szerint túlságosan megemelkedett, akkor egy kattintással le lehet állítani az adott app fogyasztását. Ezenkívül a megoldás úgy is segíti a spórolást, hogy ha a közelben Wi-Fi-t talál, akkor segít csatlakozni hozzá - a Datallyn keresztül pozitívan vagy negatívan is lehet értékelni a hálózat minőségét, amelyet más felhasználók is látni fognak, ha a közelben tartózkodnak.

Más hasonló megoldások is léteznek az appok kezelésére, az Android beállításain belül az adathasználati funkció is nyújt hasonló információkat, a Greenify pedig az energiafogyasztás miatt képes hibernálni a háttérben futó alkalmazásokat. Egy másik mostanában tesztelt alkalmazás, a Google Files Go pedig az adatmegosztást segíti, mobiladat felhasználása nélkül. A Datally viszont kifejezetten az adatfogyasztás csökkentését célozza, főleg a fejlődő piacokon, ahol a mobiladat drágább más régióknál (és egyáltalán nincs korlátlan adat) - jegyzi meg a ZDNet. Ez abból is látszik, hogy az elmúlt időszakban a szolgáltatást Triangle néven a Fülöp-szigeteken tesztelte a vállalat, ahol saját adatai szerint 30 százalékos csökkenést tudott elérni - vélhetően a tesztben résztvevő felhasználók korábbi fogyasztásához képest.

A Datally mostantól nem csak a fejlődő piacokon, hanem világszerte mindenkinek elérhető a Google Play Store-ból, aki Android 5.0 vagy annál frissebb androidos rendszert használ. A későbbiekben pedig a Google újabb funkciók beépítését is tervezi, úgy mint a hiányolt mobilos adategyenleg figyelés vagy ehhez kapcsolódó figyelmeztetések beállítása.