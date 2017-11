Versenyképes a Cavium új ARM-os szerverprocesszora?

Megjelentek az épp a napokban akvirált Cavium második generációs ARM-os szerverprocesszorának előzetes eredményei. A számok alapján a ThunderX2 versenyképes lehet, a legfeljebb 54 processzormagot felvonultató központi egység ugyanis tetemes előrelépést ígér az első generációhoz képest. Utóbbihoz viszonyítva feladattól függően kétszer-háromszor is gyorsabb lehet az újdonság, amely így már az aktuális Intel Xeon processzorokkal is versenyre kelhet. Utóbbi a potenciális vásárlók figyelmét is felkeltette, a Cavium platformjára ugyanis a HPE és a Microsoft is épít, utóbbi felhős adatközpontjában teszi próbára élesben a fejlesztést.

A jelen állás szerint várhatóan nagyjából fél év múlva piacra kerülő fejlesztésről a The Next Platform közölt méréseket, ahol a húszmagos, negyven szálas Intel Xeon Gold 6148-cal vetették össze egy közel végleges állapotában lévő harminckétmagos, 2,2 GHz-es ThunderX2-t. A memória-sávszélességet vizsgáló STREAM Triadban az ARM-os processzor közel 35 százalékkal bizonyult jobbnak az Inteltől, miközben mindkét rendszer hatcsatornás üzemmódban működött.

Ezután az egy fokkal relevánsabb SPEC teszteket vették elő, azoknak is a legfrissebb, idei kiadását. A Xeon esetében a méréseket az Intel saját, illetve a GNU nyílt fordítójával is elvégezték. Természetesen a gyártó saját fejlesztésével lényegesen jobb eredményt produkál a rendszer, így összevetve a ThunderX2 egészszámos végrehajtás esetében a 80, lebegőpontos számításoknál pedig a 75 százalékát hozza a Xeonnak. A Cavium ugyanakkor azt ígéri, hogy a rajtra körülbelül 15 százalékot javítanak a teljesítményen azzal, hogy a fordítót mikroarchitektúrájukra optimalizálják.

Végül a HPC-s mérésekre került a sor, ahol az előzetes tesztek szerint kifejezetten versenyképesnek tűnik a harminckétmagos modell, amely jellemzően hozza a Xeon 6148 tempóját, hála a nagyobb memória-sávszélességnek. Mindez ugyanakkor egymagában nem lesz elég a sikerhez, ugyanis két, ugyancsak fontos mutatót, a fogyasztást és az árazást még homály fedi. Amennyiben utóbbiak is versenyképesek lesznek, úgy a Cavium második generációs, ThunderX2 processzorai alternatívát jelenthetnek a Xeonokkal szemben. A Microsoft vélhetően ezért döntött úgy, hogy beveszi a platformot a Project Olympusba, amellyel a következő generációs Azure hardverplatformnak ágyazna meg a cég. A Cavium fejlesztésével a HPE is számol, a The Machine prototípusában ugyanis ThunderX2 CPU-k dolgoznak a Xeonok mellett.