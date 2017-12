Meglepetés: szárnyal a hálózati eszközök piaca

Igen sikeres negyedévet zárt az Ethernet switchek és routerek piaca az IDC harmadik negyedéves piaci felmérése szerint. Az adatok alapján a switchek összértékesítése meghaladja a 6,75 milliárd dollárt, ami 7,4 százalékos növekedés egy év alatt. A routerek szerényebb forgalmat generáltak (3,91 milliárd), de nagyobbat nőttek, 9,4 százalékkal. Ezek váratlanul magas növekedési mutatók, amelyeket elsősorban a kínai piac rántott meg.

A piacon felfutóban vannak a 100 gigabites eszközök, a negyedévben már 1,2 millió portot szállítottak le a cégek és 608 millió dollárt generáltak ezek a modellek - ez már a piac 9 százalékát teszi ki - egyetlen negyedévvel ezelőtt ez még csak 3,6 százalék volt. A nagy vesztes a 40GbE, amely sokat veszített a 25/50/100-as megoldásokra átálló piacon, az ilyen eszközök darabszáma 36,7 százalékkal esett vissza.

Cisco all the way

Bevételt tekintve lenyűgöző a Cisco fölénye, a switcheknél 56,7 százalékos, a routereknél pedig 41,4 százalékos részesedéssel rendelkezik. A cég hagyományos dominanciáját magabiztosan őrzi, de nem egyforma sikerrel. Részesedést ugyan (éves szinten) mindkét piacon veszített a cég, a switcheknél ez pár tized százalékpont, a routereknél viszont már fájdalmas esés 44 százalékról 41,4 százalékra.

A Huawei a routereknél ért el áttörést, a cég egyetlen év alatt 44 százalékkal tudta növelni eladásait, ezzel részesedését 16,6 százalékról 21,9 százalékra emelte - minden bizonnyal sok helyen épp a nagy rivális Cisco ellenében. Ez igen jelentős előrelépés egyetlen év alatt, a cég gyors ütemben éri be a Cisco fokozatosan olvadó pozícióját. A switchek oldalán sokkal visszafogottabba a kínai gyártó menetelése, a 14,1 százalékos bevételnövekedés néhány tizeddel emelte csak a részesedést.

Switchekben fej-fej melett a HPE és az Arista, mindkét cég nagyjából 5,5-5,6 százalékos részesedést harcolt ki. Azonban míg a HPE részesedése olvad, az Arista nagyot nőtt, felével tudta emelni a switchekből származó bevételét.

A top 5-be még a Juniper és a HP-ről levált kínai leány, a H3C került be. Előbbi zsugorodó pályán mozog, a switchek értékesítése 4,2 százalékkal esett vissza összértékben - ami a gyorsan növekvő piacot nézve aggasztó jel. Még problémásabb, hogy a routereknél sem teljesít jól a Juniper, részesedése a tisztes, 17,3 százalékról egy év alatt 15 százalékra esett. A csak a kínai (és hongkongi) piacon működő H3C viszont szépen nő, a router biznisz közel 51 százalékkal, a switchek 37,3 százalékkal tudtak nőni.

Ellenkező irányba

Nem csak az egyes cégek, hanem az egyes földrajzi régiók között is igen jelentős különbségek tapasztalhatóak - nagyjából a vásárlók, vagyis a cégek beruházási kedvével összhangban. Példaként a routereket vegyük: Kína rendületlenül nő (31,7 százalékkal éves szinten), de Közel-Kelet és Afrika is nőtt, 8,9 százalékkal, megelőzve a szerényen bővülő Észak-Amerikát és Japánt (5 százalék körüli növekedéssel). Zsugorodott viszont Európa (mínusz 4,7 százalék) és látványosan visszaesett Dél-Amerika, amelynek válság sújtotta országai 15,9 százalékos csökkenést hoztak össze. Az IDC Magyarországról is megemlékezik, az amúgy jól teljesítő Közép-Kelet Európán belül itt nőtt a switchek piaca 40,2 százalékkal, amivel a csehekkel együtt az élvonalba tartozunk.