A főzött ROM-ok aranykorát hozhatja a Project Treble

Új korszakot nyithat a "főzött" ROM-ok történetében az Android Oreo, pontosabban a rendszerrel érkező Project Treble. A megoldás az egyedi szoftverek fejlesztését az eddig megszokott, akár több hónapos procedúráról néhány napra rövidítheti le. A Treble-lel minden Android felhasználó jól jár, a legjobban azonban valószínűleg a belépő- és középkategóriás eszközök tulajdonosai örülnek majd: a gyártók által szoftverfrissítések terén sokszor már a megjelenés után röviddel elhanyagolt készülékekre a megszokotthoz képest villámgyors tempóban érkezhetnek majd a külső fejlesztők által készített, friss szoftverek. Ráadásul miután az új rendszer a gyártók dolgát is megkönnyíti ezen a területen, az sem kizárt, hogy a vállalatok részéről is javul majd a jelenleg gyászos frissítési hajlandóság.

A Project Treble-ről annak májusi megjelenése kapcsán részletesen beszámoltunk, a koncepció lényege, hogy a Google különválasztja az Android rendszert a telefon hardverével közvetlenül kommunikáló illesztőprogramok rétegétől. Az utóbbiakat kezelő gyártói implementáció, illetve az Android keretrendszere közé egy szabványos interfész kerül. Ennek köszönhetően a gyártóknak nem kell a szoftverfrissítésekkel feltétlenül megvárni a komponensszállítók saját driverfrissítéseit, az új verziót házon belül elkészíthetik és ki is adhatják. A Google követelményeinek való megfelelést a VTS (Vendor Test Suite) biztosítja, ez lényegében a már ismert CTS (Compatibility Test Suite) Treble-höz készült megfelelője. Ahogy a CTS az API-k implementációját egészen részletekbe menően teszteli, úgy a VTS is részletesen dokumentálja az interfésszel való teljes körű kompatibilitást.

A Treble-ben rejlő lehetőségeket az XDA fejlesztője Mishal Rahman is elkezdte feszegetni, annak segítségével képes volt egy teljesen vanilla, "gyári" AOSP Android 8.0 ROM-mal elindítani egy Huawei Mate 9 okostelefont - pedig a készülék korábban még Android 7.0-ból sem látott AOSP verziót. Ezt az tette lehetővé, hogy a VTS egyebek mellett egy vanilla rendszerkép bebootolásának lehetőségét is megköveteli, ezt pedig a fejlesztőnek sikerült is egy a Mate 9-hez kiszivárgott, már Treble támogatással szerelt előzetes Oreo ROM-ból előcsalogatnia.

A mutatvány önmagában is figyelemre méltó, a megoldás jelentőségét azonban még jobban illusztrálja, hogy a szóban forgó rendszerkép, amely a Huawei Mate 9-en éltre kelt, a Honor 8 Pro, Honor 9, Sony Xperia XZ1 Compact és az Essential Phone modelleken is bebootolt. Nem csak három különböző gyártóról van tehát szó, de két különböző processzorról is, hiszen a Huawei modelljei HiSilicon Kirin 960 lapkát használnak, míg a többiben Snapdragon 835 dolgozik.

Mindez fényes jövőt vázol fel az egyedi ROM-ok használói és fejlesztői számára, a szoftverek az eddig megszokott, komótos tempónál nagyságrendekkel gyorsabban láthatnak napvilágot. Ahhoz persze, hogy a Treble jelentősége széles körben érezhető legyen, még szükség lesz egy-két évre, a megoldást ugyanis csak az Android 8.0-val megjelenő készüléken teszi kötelezővé a Google - az Oreót frissítésként megkapó modellek esetében a gyártóra van bízva, visz-e Treble támogatást az adott modellre. November eleji adatok szerint pedig a rendszer legfrissebb verziója egyelőre nem siet a térhódítással, az összes aktív androidos készülék mindössze 0,3 százalékán van jelen.

A Project Treble-t biztosan támogató eszközök listája jelenleg a fentebb sorolt modelleket, illetve értelemszerűen a Google Pixel készülékeit tartalmazza. Ennek fényében kifejezetten csalódás, hogy a piac hagyományos ár-érték bajnoka, a OnePlus nem fogja támogatni a megoldást egyik forgalomban lévő készülékén sem, beleértve az elmúlt hetekben megjelent OnePlus 5T-t is. Azonnali, vagy hamarosan bekövetkező megváltásra tehát nem érdemes számítani, miután azonban jövőre az alacsonyabb árkategóriákban is terjedni kezdenek az Oreóval érkező okostelefonok, a főzött ROM-ok forradalma is kezdetét veheti.