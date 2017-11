A Barracuda Networks is elkelt

Elkelt a Barracuda Networks, az elsősorban hálózati és biztonsági célgépeiről (appliance) ismert vállalatot a Thoma Bravo magántőke befektetési alap vásárolta fel. Az akvizíció értéke összesen nagyjából 1,6 milliárd dollár, amely 16 százalékos prémiumot jelent a Barracuda papírjainak pénteki zárójához képest, a befektetési alap 27,55 dolláros részvényenkénti árat fizet a vállalatért. A két fél némi kincstári optimizmussal átitatott nyilatkozata szerint a tranzakció csak előnyökkel jár majd. A Barracuda növekedési potenciált lát a felvásárlásban, a Thoma Bravo pedig nyilvánvalóan abban bízik, hogy legújabb befektetése idővel hasznot hoz a konyhára.

A Barracuda elmúlt néhány éves teljesítményét szemlélve erre lehet esély, 2014 óta ugyanis folyamatosan növelte bevételét a vállalat. A 2014 február végén zárult pénzügyi évben még 234 millió volt a cég bevétele, az idei év elején publikált számok pedig már 353 millióról szólnak. A profitot nézve már nem ilyen egyértelmű a tendencia, az idei év elejéig ugyanis veszteséges volt a Barracuda, igaz komolyabb mínuszt az elmúlt három évben csak 2015 elején közölt a cég, ekkor 67,5 milliós volt a veszteség. Az idei év elejére javult a mutató, és 10,2 milliós profitról számolt be a vállalat. A vállalat részvényeinek árfolyama 2015 közepén volt csúcson, ekkor 46 dollárig kúszott fel a papírok értéke, amelynek mélypontja tavaly év elején volt közel 10 dollárnál.

A Barracuda Networks 2003-ban alakult, jelenleg több mint ezer alkalmazottja és 150 ezer ügyfele van világszerte. A cég 2013 végén jelent meg az amerikai tőzsdén, a nyilvános részvénykibocsátás pedig zajos piaci sikert aratott. A cég több hálózati és biztonsági célgépet (appliance) tart a portfóliójában, tűzfal, webszűrő, SSL VPN, biztonsági mentés, hálózati terheléselosztó is szerepel a kínálatban. A termékek egységes jellemzője, hogy azokat kapacitásalapon értékesíti a gyártó, vagyis nincs portonkénti vagy felhasználónkénti díja. További sajátosság, hogy a célgépek egy részéhez nem is mindig szükséges hardvert vásárolni, virtuális gépként elfuttathatók tetszőleges szerveren (szoftver appliance) vagy épp szolgáltatásként a felhőből is igénybe vehetők.

A felvásárló Thoma Bravo magántőke befektetési alap San Francisco-i székhelyű, és nagyjából 17 milliárd dollárt forgat. Az alap számára nem új az irány, a Thoma Bravo látszólag már évek óta azon dolgozik, hogy egy technológiai (és inkább szoftveres) befektetőcéggé váljon, a mostani felvásárlás ennek a következő lépcsője. A magántőke befektetési alap zsebében részben vagy egészben olyan cégek vannak, mint a Compuware, a McAfee, vagy a SailPoint, mely utóbbi a közelmúltban ment tőzsdére.