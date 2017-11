Böngészős VR fejlesztői környezettel rukkolt elő az Amazon

Böngészőalapú AR/VR fejlesztői környezetet adott ki az Amazon, amellyel számos platformot célba vesz. Az Amazon Sumerian névre keresztelt projekt egyelőre előzetes verzióban érhető el, azzal a cég szerint nincs szükség sem a 3D grafika, sem pedig a programozás terén szerzett előzetes tapasztalatra a különböző VR tartalmak létrehozásához.

A Sumerian az indulástól támogatja az Oculus, illetve a HTC Vive VR platformját is, az Apple-től megismert ARKittel is bevethető és már annak androidos párja, az ARCore támogatása is úton van. A webes szolgáltatás egy böngészőből elérhető, grafikus szerkesztőfelületet kínál, amelyben létrehozhatók a különböző 3D modellek és környezetek, ezek komponenseit ráadásul külső forrásból is importálhatjuk, a Sumerian ugyanis az FXB, OBJ és hamarosan a Unity projekteket is támogatja. Ugyanitt lehet a különböző interakciókat vezérlő scirpteket elkészíteni, ehhez a repertoárban egy JavaScript scripting library is akad. A felületen nem kell feltétlenül nulláról indulni, az app egy sor előre elkészített mintát és 3D objektumot, illetve speciális effekteket is kínál.

Az AWS háttérnek köszönhetően a Sumerian Amazon Polly és Lex támogatással is rendelkezik, ezekkel pedig a 3D karakterek beszéd és természetes nyelvi képességekkel is felruházhatók. A scripting library pedig az Amazon Lambdával is használható, így lényegében az AWS szolgáltatások teljes skálája elérhetővé válik azon keresztül.

Az Amazon Sumerian előzetes verziójára az érdeklődők a termék weboldalán már feliratkozhatnak, noha azt egyelőre nem tudni, hogy a cég mikorra tervezi a stabil változat kiadását. A vállalat mindenesetre számos területen lát potenciált az új termékben, ilyen lehet például az alkalmazottak kiképzése, hogy azokat távolról akár egy virtuális teremben fel lehessen készíteni a várható feladatokra, illetve a különböző dizájnerek is profitálhatnak belőle, akik így a virtuális térben mutathatják be termékeiket. A cég mindezek mellett az online kereskedőknek is ajánlja a terméket, példaként egy olyan AR appot hozva, amellyel a vásárlók elhelyezhetik otthonaikban a kinézett bútorok virtuális mását - hogy ez mennyire nem elrugaszkodott ötlet jól mutatja, hogy az IKEA már meg is csinálta ugyanezt saját alkalmazásában, igaz egyelőre csak iOS-en.