Két autós IoT szolgáltatását is nyugdíjazza az IBM

Két Watsonra építő IoT szolgáltatását is nyugdíjazza az IBM: a különböző okosautós adatelemzési feladatokra szánt Watson IoT Context Mapping Service és a Watson IoT Driver Behavior is még idén távozik a vállalat kínálatából.

A két megoldás egészen pontosan december 22-én tűnik el az IBM Bluemix Public katalógusából, ettől fogva az ügyfeleknek már nem lesz lehetőségük, hogy új munkameneteket hozzanak létre a szolgáltatásokban. Szerencsére a már meglévő instance-eket a cég nem végzi ki azonnal, azok támogatását még egy évig megtartja, így csak 2018. december 22-én int nekik búcsút, ezen a napon törli a fennmaradó munkameneteket. Az IBM siet kiemelni, hogy a lépés minden régiót érint.

A Context Mapping Service-t az ügyfelek különböző objektumok mozgási pályáinak elemzéséhez vethették be. A termék valós idejű lekérdezési felületeket biztosított, amelyekből többek között a hálózati topológiára és az utak tulajdonságaira vonatkozó adatok és más, statikus térképinformációk voltak kinyerhetők. Mindezek mellett a szolgáltatás REST API interfészeket is kínált, egyebek mellett térképegyeztetési és a legrövidebb utak megkeresését célzó feladatokhoz. Az ugyancsak nyugdíjas korba érő Driver Behavior, ahogy arra neve is utal, a sofőrök vezetési szokásainak elemzését segítette, az autók szenzorai, illetve környezeti adatok alapján. Az egy év múlva teljesen eltűnő szolgáltatás Hadoop backenddel dolgozott, jól skálázható, eredményei pedig a Context Mappinghoz hasonlóan REST API-ból is lehívhatók.

A leköszönő termékek alternatívájaként a cég az IoT for Automotive Development Editiont ajánlja: az IoT for Automotive SaaS egy valós idejű infrastruktúraplatform, amely kifejezetten a hálózati funkciókkal rendelkező járműveket, illetve a későbbi önvezető autókat kiszolgáló képességeket kínál, továbbá a cég szerint jól skálázható, és alacsony késleltetéssel dolgozó felhős rendszert biztosít. A rendszer az autókból begyűjtött és kontextuális adatokat is kezel, így akár különböző flottamenedzsment feladatokhoz is bevethető.