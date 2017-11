Megjelent az onionos Wikipédia kísérleti megoldása

Minél szélesebb körben szeretné biztosítani az információkhoz való hozzáférést Alec Muffett, a Facebook korábbi biztonsági mérnöke, ezért elindította a Wikipédia onionos titkosított oldalát - jelentette be Twitteren. A szakértő célja elsősorban, hogy a szócikkekhez hozzáférjenek olyan olvasók is, akiket a kormányzat eltilt az információktól, mint például Törökországban vagy épp Kínában. A Tor rendszerét használva ugyanis megkerülhetőek ezek a korlátozások, így bármely ország állampolgárai böngészhetik úgy az oldalakat, hogy azt a hatóságok nem tudják nyomon követni. Egyébként a Tor hálózaton keresztül a Wikipédia normál változata is elérhető, de ahhoz ki kell lépni a privát módból, az új Tor megoldással viszont a felhasználó elméletileg egyáltalán nem hagyja el a titkosított módot.

Egyelőre Muffet csak egy "kísérletnek" nevezte a kezdeményezést, ami néhány napon keresztül lesz elérhető, és a Wikimédia Alapítvány jóváhagyása nélkül készült. A biztonsági szakember szerint először érdemes a koncepciót kézzel fogható formában bemutatni, hogy utána a hivatalos verzió is létrejöhessen. Utóbbihoz viszont a Wikipédia felelőseinek kellene döntést hoznia, és biztosítani az egyszerűbb elérést.

A technológia alapját a Muffet-féle Enterprise Onion Toolkit (EOTK) nyílt forrású eszközkészlet jelenti, amellyel 2014-ben a Facebook Oniont is közzétette, majd később a The New York Times is ezt választotta saját titkosított oldalának elindításához. Mivel a wikipédiás projekt nem hivatalos, és a szolgáltatás saját aláírású tanúsítványokat használ, amely biztonsági figyelmeztetést indíthat a Torban, ezért manuálisan kell "fehér-listára" tenni a címeket - jegyzi meg a Motherboard.

Ráadásul a Wikipédia korábban letiltotta a Torról érkező felhasználók szerkesztéseit a "trollkodás" kiküszöbölése érdekében, ezért az EOTK-megoldással is jelenleg csak olvashatóak a tartalmak, de nem lehet új szócikkeket létrehozni vagy szerkeszteni azokat. Többek közt ez lenne az a szempont, amin a Wikimédia a jövőben változtathatna egy teljesebb körű és egyszerűbben kezelhető szolgáltatás kialakításához. Muffet szerint csak a végeredmény számít, hogy a Wikipédiát mindenki biztonságosan használhassa, akár az alapítvány fejleszt hozzá saját megoldást vagy felhasználja hozzá a koncepcióként kapott változatot, amit egyébként szabadon bárki elérhet.

Az EOTK wikipédiás megoldása GitHubon itt található, a Tor böngésző számára a megbízható SSL beállítását macOS-en ez a kód segíti, továbbá a Wikimédia aloldalon is lehet csatlakozni a megbeszéléshez.