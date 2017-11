AI-jal venné el a rendszergazdák munkáját a HPE

Jövő év elején veti be a Nimble Storage felvásárlásával megszerzett InfoSight képességeit a HPE. A fejlett felhő-alapú menedzsmentre és prediktív analitikára képes szoftveres megoldással "az iparág első mesterséges intelligenciára alapuló ajánló motorját (recommendation engine)" implementálná a HPE, elsőként 3PAR tárolómegoldásainál. A vállalat szerint rendszereken működő friss InfoSighttal akár 85 százalékkal is csökkenthető lesz a hibakereséshez szükséges idő, amelynek köszönhetően legfeljebb 79 százalékkal redukálható a működési költség.

Mindez az InfoSight mesterséges intelligenciával megspékelt verziójának lesz köszönhető, amely a jelenlegi tervek szerint már januárban munkába állhat, először 3PAR, majd pedig a Nimble Storage rendszereken. Az adatgyűjtéshez a már nagyjából 10 000 darab élesben működő HPE Nimble Storage tároló szolgáltatta az alapot. Az AI-motor a rendszereken előforduló különböző problémákat veszi alapul, amelyekre támaszkodva igyekszik előrejelezni, illetve megelőzni az esetleges különféle félresiklásokat, mielőtt még azok komolyabban érintenék a tároló, és ezzel együtt akár a komplett rendszer működését.

A HPE első körben a Cross-stack analytics-et emeli ki a közlejövőben debütáló képességek közül. Ez a teljesítményt érintő problémákra, azon belül is a tárolórendszer és a virtuális gépek közötti szuboptimális beállításokra fókuszál, például úgy, hogy rámutat a "noisy neighbor" VM-ekre, amelyek bezavarnak, lassítják a többi VM által elérhető tárolós teljesítményt. A rendszer egyes paramétereit a felhő-alapú StoreFront Remote-nak hála bárhonnan nyomon lehet követni, így például a teljesítményre, illetve a kapacitásra vonatkozó predikciókat, illetve az aktuális kondíciót leíró adatokat is le lehet majd kérni. A közlemény említést tesz egy jövőbeni lehetőségről is, amellyel az InfoSight képes lesz komplexebb problémákat is felismerni, amelyeket egyenesen a level 3 supporthoz irányíthet majd a szoftver.

A HPE szerint fejlesztésükkel az InfoSight lehet az első olyan piacképes megoldás, amely képes prognosztizálni, illetve akár proaktívan megoldani a tárolókkal felmerülő különféle problémákat, még mielőtt arról az üzemeltető egyáltalán tudomást szerezne. Ezzel csökkenthető a hibakaresésre, illetve a problémák elhárítására fordított idő és pénz, a megtakarított erőforrásokat pedig más területeken kamatoztathatják a vállalatok. Az AI-jal keresztezett InfoSight januárban debütál, azért pedig semmiféle felárat nem kér majd a HPE, amely ígéri, hogy amennyiben megoldásuk jól vizsgázik, úgy azt idővel a komplett adatközpontos infrastruktúrára is kiterjesztenék.