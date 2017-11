Megszenvedi a saját kijelzőtechnológiát az Apple

Egyes források szerint falba ütközött az Apple saját kijelzőtechnológia tervezését célzó projektje. A vállalat tajvani laboratóriumában folyó munkálatok állítólag a rendkívül apró és milliós nagyságrendű microLED chipek fogadó szubsztrátumra ültetésénél akadtak meg, amely miatt több hónapot, vagy akár évet is csúszhat a tömeggyártás beindítása. A hírek szerint a problémákat látván az Apple átszervezésekbe kezdett, ám arról már megoszlanak az elbeszélések, hogy erre pontosan miért is volt szükség. Egyesek szerint ez csak a kutatási folyamat egyik állomásának lezárását jelentheti, a következő fázist pedig már Cupertinóban kezdi el a vállalat. Mások szerint az Apple külső segítségre szorul, amihez a tajvani bérgyártópartner TSMC jelentheti a megoldást.

Utóbbi logikusan hangzik, hisz a két vállalat már sok éves, nem utolsó sorban pedig igen sikeres múltra tekint vissza. Az Apple saját tervezésű processzorainak döntő többsége, így az aktuális A11 is Tajvanon készül, a cupertinói cég pedig a TSMC forgalmának nagy részéért felel, amiért prioritást élvez a többi megrendelővel szemben. A tajvani bérgyártó élvonalbeli félvezetőtechnológiákkal rendelkezik, így az Apple alappal számíthat megoldásra partnerétől. Amennyiben a microLED technológia egyszer végleges formájába kerül, úgy akár az arra épülő panelek előállítását is a TSMC végezheti, hisz az Apple nem rendelkezik tömegtermeléshez szükséges gyártósorokkal.

Utóbbi vállalat nagyjából két éve vásárolta meg tajvani laboratóriumát a Qualcommtól, amely az IMOD (Interferometric Modulator Display) technológián alapuló Mirasol-kijelzők fejlesztését végezte a komplexumban. Már ekkor tudható volt, hogy az Apple is hasonló célból fektetett be, a cég ugyanis az alkalmazottak nagy részét megtartotta, valamint a szintén kijelzőpanelek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó AU Optronics-tól további 50 szakembert szerződtetett át. Ráadásul nem ez volt az Apple első ilyen irányú befektetése, a vállalat még 2014 májusában vásárolta fel a LuxVue-t, amely a microLED technológia kutatásával és fejlesztésével foglalkozott.

A microLED-nél egyetlen pixel két piros, két zöld, és két kék színű apró LED-ből áll össze. Mindez szükségtelenné teszi a különálló háttérvilágítás alkalmazását, miközben a pixelenként állítható fényerő energiatakarékosabb működést, magasabb kontrasztot és akár nagyjából kilencszer nagyobb fényerőt biztosíthat az OLED-nél. Ezzel a technológia kiváló kompromisszumot kínálhat az LCD és az OLED mellett, utóbbival szemben főképp az élettartamát tekintetében. A tömeggyártás ugyanakkor feladja a cégeknek a leckét, a széles körben elérhető, panelekhez passzoló gyártósorokon ugyanis gyenge a microLED panelek kihozatala, vélhetően épp ezen próbál változtatni az Apple és a TSMC. Amennyiben az újabb együttműködés sikerrel jár, úgy már akár 2020 előtt piacra kerülhet az első microLED kijelzős termék, jó eséllyel egy Apple Watch formájában.

Házon belül

A saját kijelzőtechnológia egy újabb próbálkozás az Apple-től ahhoz, hogy a vállalat az összes meghatározó komponenst házon belül tervezze meg a bevétel oroszlánrészét jelentő iPhone-hoz. A processzor már régóta saját tervezésű, az "A" jelölésű központi egységek pedig a piac legjobbjainak számítanak. Közelmúltbeli hírek szerint a rádiós modem tervezését is saját kezébe akarja venni a cég, a kulcsfontosságú és költséges elemek sorába pedig a kijelző is beleillik, fejlesztésével ugyanis nem csak jobban differenciálhatná termékeit a cég, hanem hosszabb távon akár a kiadások is csökkenhetné.