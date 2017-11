Kipróbáltuk: Huawei Mate 10 Pro

Nem bízta a véletlenre az őszi csúcsmodell-eresztését a Huawei, a Mate 10 sorozat mindjárt két modellel érkezett, így az idén berobbant hosszúkás kijelzők kedvelőit, és a hagyományos 16:9-es paneleket preferálókat is ki tudta szolgálni a gyártó. Noha a két modell specifikációi nagyon hasonlók, azért a széria trónjára láthatóan a 18:9-es panellel szerelt verziót helyezi a cég, amely annak elnevezésében is megmutatkozik, esetében ugyanis a Mate 10 mellé Pro címke is jutott.

Egyedi dizájn, új panel

Az alapkoncepció itt is ugyanaz, mint 2017-ben, pontosabban 2017 második felében a legtöbb nagy gyártó termékei esetében: magasított kijelző, minimálisra keskenyített oldalsó peremekkel, dupla kamera a hátlapon - az egész mögött idei csúcslapkával. Ezzel együtt ne higgyük, hogy a Huawei unalmas telefonnal készülne az ünnepi szezonra: a cég vertikális kamerapáros-elrendezést választott, amelyet a készülék hátoldalán egy a gyártó saját bevallása szerint a sportautók jellemző festéséből kölcsönzött sáv övez. A dizájnelem vakmerőnek azért nem mondható, de egyértelműen megkülönbözteti az eszközt a konkurenciától és végre hoz némi változatosságot a csúcsmodellek hátlapjain jellemző üvegsíkságra - nekünk tetszett, még ebben a színben is.

Utóbbit a kamerákon kívül az ujjlenyomat-szenzor kerek krátere töri meg, ennek középre rendezett elhelyezkedése kifejezetten ergonomikus, kézbe véve az ember mutatóujja könnyen rátalál - talán egy kicsit túl könnyen is, a teszt alatt ugyanis többször előfordult, hogy az utcán zsebre tett kézzel sétálva önkéntelenül is sikerült feloldani a képernyőzárat. A dizájn tehát határozottan jól sikerült, még a Huawei logót takarva is egyértelmű, hogy melyik cég csúcsmodelljéről van szó - persze az üveg hátoldal megszokott hátránya itt is előjön, a felület a Mate 10 Pro esetében is előszeretettel gyűjti az ujjlenyomatokat, sokkal jobban, mint a tavalyi Mate 9 fém burkolata.

A készülékben a kijelzőt a gyártó idén AMOLED-re cserélte, ami kifejezetten pozitív változtatás, hiszen eddig a széria IPS panelekkel dolgozott. Az AMOLED nem csak az élénkebb színek miatt jó választás, de sokkal akkubarátabb működése miatt is - a Mate 10 Pro, mint később látni fogjuk, ezen a téren is kifejezetten jól teljesít. A 18:9-es képarány előnyei itt is megmutatkoznak, a hathüvelykes panel egy kézben fogva is aránylag egyszerűen átérhető hüvelykujjal, legalábbis horizontálisan - persze azért kényelmesebb ha mindkét kézzel tudjuk bökdösni az eszközt. A kijelző felbontását tekintve a gyártó kihagyta a csúcstámadást, a telefon a Full HD pixelszámot épp a 18:9-es képarány kitöltéséhez elegendő képponttal toldotta meg a cég, a panel így 1080x2160 pixelt számlál - ez azonban bőségesen elegendő mindenre amihez nem kell VR szemüveg.

Sok újítás még úton

Ahogy arról a készülék megjelenésekor beszámoltunk, a Mate 10 széria egyik nagy dobása, a Huawei Kirin 970 processzorával debütált NPU (Neural Processing Unit), amely kifejezetten a mesterséges intelligenciára, gépi tanulásra építő feladatok gyorsítására szolgál. Ezzel a telefon az ilyen műveleteket képes helyben végezni, nincs szükség a felhős háttérrendszer bevonására - vagy internetkapcsolatra. A gépi tanulási funkciók jelenleg leginkább a kameraalkalmazásban csúcsosodnak ki, ahol az eszköz képes automatikusan kiválasztani, hogy épp milyen fotó készül, azaz tájképről, netán növény- vagy állatfotóról vagy a további 10 kategória valamelyikéről van szó, és alkalmazni az ehhez szükséges beállításokat. A kamera egyébként nagyon jól teljesít, a második szenzor itt a kétszeres optikai zoomot szolgálja. Mindkét szenzor részletgazdag, szép képeket lő, és éjszaka, kevés fény mellett is jól használható, igaz itt komoly előnyt jelent a biztos kéz, gyenge fényviszonyok mellett kis mozdulatra is könnyen elmosódhatnak a képek.

Az AI funkciókat igazán azonban csak későbbi frissítésekkel használja majd ki a gyártó, illetve partnerei, az NPU-t ugyanis a cég a fejlesztők előtt is megnyitotta. Még idén számíthatunk többek között a Google-től megismert ARCore kiterjesztett valóság keretrendszer támogatásának érkezésére, illetve a következő hónapokban a Google több gépi tanulási API-ja is eljut majd az eszközre, legalábbis a gyártó ígérete szerint.

A szoftvereknél maradva, a telefonon Android 8.0 Oreo rendszer dolgozik, a tesztkészüléken viszonylag friss, októberi biztonsági javítással - utóbbiakra a gyártó szerint a csúcsmodellnél rendszeresen számíthatunk. Az Android fölött természetesen ott a legújabb EMUI felület, amelynél a beállításokban választhatjuk ki, hogy "iOS-es", azaz alkalmazásfiók nélküli, vagy hagyományos, app-fiókkal is ellátott kezdőlapot használnánk. A felület Apple-re hajazó funkciói, mint a zárképernyőn alulról előhúzható gyorsfunkció-sáv, illetve a főképernyőn lehúzva megjeleníthető keresőoldal továbbra is megmaradtak, noha dizjánban egyre távolodnak Cupertinótól és találják meg inkább a Huawei saját ízlésvilágát - a telefon persze a témaválasztó appon keresztül továbbra is testreszabható. És persze mivel Androidról beszélünk, mindenki hozhatja saját launcherét, ezt telepítve (igény szerint) minimalizálható a Huawei-élmény.

A bloatware-ekkel a cég sajnos idén sem fukarkodott, a Booking.com, Instagram és Quik alkalmazások előre telepítve érkeznek a telefonon, együtt a cég több hasznos és kevésbé hasznos saját appjával. Előbbiekhez sorolható a telefon infravörös LED-jét használó távirányítóapp, amely tévék, légkondik és egyéb készülékek egész sorát támogatja, a Fájlkezelő, a többek között tárhelypucolásra és a nem kívánt kontaktok blokkolására is használható Telefonkezelő, az ismert Egészség app, illetve az olyan alapeszközök mint a Hangrögzítő, és a cég zenelejátszója is, a "Tippek", illetve az első kamerát bevető Tükör appokat viszont valószínűleg kevesen fogják rendszeresen használni.

Bírja szuflával

Amit viszont valószínűleg mindenki örömmel fogad majd, az a telefon akkumulátoros teljesítménye. A Mate 10 Pro ugyanis masszív, 4000 mAh kapacitású telepével vidáman végigdolgozik zsinórban két munkanapot is egy feltöltéssel, anélkül, hogy a felhasználónak különösebben vissza kellene fogni magát a telefon nyomkodásával - óvatosabbra véve a használatot, erre még egy fél nap is ráhúzható. Sajnálatos viszont, hogy vezeték nélküli töltési képességeket nem találunk az eszközben, pedig a fém készülékház leváltása ezt lehetővé tenné - hogy a technológia hogyan teszi kényelmesebbé a mindennapokat, arról itt elmélkedtünk, illetve időközben az Apple is letette mellette a voksát. A vezeték nélküli töltés hiányáért a cég saját gyorstöltési megoldásával vigasztal, amely nagyjából fél óra alatt tölti 50 százalék fölé az akkut.

A töltés USB-C aljzaton keresztül történik - annak környékén ugyanakkor hiába keresünk más csatlakozót, az audio jack lemaradt az eszközről. Ez nagyon fájdalmas, mi is sokszor maradtunk zene nélkül a teszt során, mert az átalakítót éppen elfelejtettük magunkkal cipelni. Ezt egyébként mellékeli a telefonhoz a gyártó és a dobozban ugyancsak megtalálható USB-C-s fülhallgató is próbálja vigasztalni a vásárlókat. Kifejezetten jó pont viszont, hogy a csúcskategóriában egyre általánosabbnak számító vízállóság itt sem maradt ki a repertoárból, így a hírolvasást, játékot, netán YouTube-ozást a zuhany alatt sem kell félbeszakítani, illetve a nyáron a medence partján sem kell elfehéredő kézzel szorítani a telefont, miközben a vízi röplabda meccset próbáljuk megörökíteni.

A készülék ára itthon kereskedőtől függően 255 ezer forint környékén mozog, ezzel mai viszonylatban az "olcsóbb" vagy legalábbis eggyel kedvezőbb árú csúcsmodellek közé sorolható, hiszen a Samsung vagy Apple zászlóvivőinek ára már a 300 ezer forintot is rendre jócskán átlépi. Az élmezőnyben a Mate 10 Pro mindenesetre derekasan megállja a helyét, a csúcsteljesítményt pedig a kategóriában jól megkülönböztethető dizájannal is megspékeli, így az árkategóriában mindenképp megfontolandó választás lehet.