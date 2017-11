Fizikai térbe kivetített AR-rel kísérletezik a Lightform

Jelenleg mindegyik nagyobb tech vállalatnak van valamilyen kiterjesztett valóság (AR) projektje. A Google-nél ez a Tango, a Microsoftnál a HoloLens, az Applenél pedig az ARKit. Mindháromban közös, hogy egy kamerát és egy kijelzőt használnak a megjelenítéshez. A Lightform eszköze teljesen más úton halad. A korábban megjelent Blade Runner 2049 filmben látottakhoz hasonlóan valós fizikai térbe vetíti ki a tartalmat.

A startup egy számítógépet rak a projektorokra, ami strukturált fény használatával szkenneli a teret és a térben található tárgyakat. A strukturált fényes szkennelés során az eszköz egy mintát vetít ki, majd pedig a minta deformálódásából egy számítógép kiszámolja a tér mélységét és a tárgyak felületi tulajdonságait. A vállalat egy Lightform Creator nevű desktop alkalmazást is kiad, amellyel könnyen szerkeszthető az eszköz által megjelenített vizualizáció.

A beolvasott tárgyakra pedig tetszőleges fényfestés helyezhető ki. A fényfestés (például a budapesti Bazilika esetében) már bevett technológia, ahhoz azonban, hogy látványosan működjön, előbb be kell olvasni részletesen a felületet, ami normál esetben aprólékos számítógépes modellezést jelent. Ezt a lépcsőt tudja megspórolni a Lightform technológiája, amely a projektor és kamera kombinációjával saját hatáskörben modellezi a felületet, felismeri a tárgyakat és így automatikusan elkészíti a kivetítést fogadó felületet is. Az eredmény: viszonylag gyorsan, átlagos felhasználók számára is elérhető a térbeli tárgyak "festése", minden háttértudás nélkül.

A Lightform jelenleg 7,8 millió dollárnyi tőkét gyűjtött, a támogatásban közreműködött a Dolby Family Ventures, a CrunchFund, a Comet Labs, és a Presence Capital is. A legtöbb kisebb VR vagy AR projekt eddig a Kickstarteren futott, ahol komoly problémát jelentettek a be nem teljesített kampányok és ötletek. Ezzel ellentétben a Lightformnak sikerült annyi pénzt gyűjtenie, hogy legyártson 2000 terméket.

"Az elmúlt időkben sok AR/VR projektet nem tudtak leszállítani, ezért mi biztosítani akarunk mindenkit, hogy le tudjuk szállítani a terméket a vásárlóinknak, és betartjuk az ígéreteinket" - mondta Brett Jones, a vállalat vezérigazgatója. A terméket máris használja a San Franciso-i Vive La Tarte kávézó, ahol a hely a falra vetíti ki a menüt. A cég alapítói elmondták, a hangsúly elsősorban olyan vásárlókon van, akik terekkel foglalkoznak. Ugyanakkor elmondásuk szerint bárki ért az Adobe Illustratorhoz, vagy Photoshophoz valószínűleg kezelni tudja majd a szoftvert.

Jelenleg a termék végfelhasználói ára nem ismert, de a cég alapítói remélik, hogy 1000 dollár alatt tudják majd szállítani. Jelenleg a partnerekkel együttműködve teszteket hajtanak végre, a gyártás és előrendelés jövőre kezdődhet.