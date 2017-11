Már franchise kódolóiskola is lesz hazánkban

Újabb kódolóiskola indul Magyarországon, de az ismert példákkal ellentétben a SmartNinja nem fogja garantálni az elhelyezkedést, a tanfolyam díjának kifizetésével bárki bekerülhet, és a képzéseket munka mellett is el lehet végezni. Az iskola a 2015-ben Szlovéniában elindult franchise rendszert követi, amelyet azóta Ausztriában, Horvátországban, Szlovákiában, Lettországban, Portugáliában és Spanyolországban is bevezettek. Eddig több mint 1500 hallgató végzett a rendszerben, amit a Brandlift megfelelő referenciának tartott, hogy a hazai bevezetésben partner legyen. A franchise adja a működési modellt és a tananyagot, illetve a mentorok felvételiztetésében is részt vesz.

A képzések 2018. január 13-án kezdődnek hazánkban, a tervek szerint 12-12 fős csoportokban. A képzésszervezők szerint a webfejlesztés első fejezete a leghangsúlyosabb, ami január közepétől április elejéig tart majd heti kétszer másfél órában (jelentkezési időszaktól függően 150-200 ezer forintért), és később a webfejlesztés kurzus második része követi. A képzés tartalmazza a HTML, CSS, Python alapjait, miközben a résztvevők a Bootstrapet, Google App Engine-t, Gitet és GitHubot is használják. A hallgatóknak húsz kisebb projektmunkát kell megcsinálnunk a 24 alkalom során és végül egy nagyobb webfejlesztési projektet. Ennek rövidített változata a "kódoló hétvége", ahol HTML-t és CSS-t tanulhatnak a jelentkezők (85-125 ezer forintért). A harmadik választási lehetőség pedig az adatbázisokat és az SQL-t bemutató tanfolyam, ami két héten át heti háromszor másfél órát vesz igénybe (65-95 ezer forintért), és ennek során a tanulóknak tíz különböző adatbázist kell tervezni.

"Még mindig nagy a hiány a fejlesztőkből, a felsőoktatásnak és a versenytársainknak még nem sikerült feltölteni az űrt." - válaszolta Bartos Dávid, a képzés marketingese a kérdésünkre, hogy miért gondolták úgy, hogy elfér még egy kódolóiskola Magyarországon. A SmartNinja szakértőinek meglátása szerint sokan még mindig nem tudják, hogy fejlesztők szeretnének-e lenni, de nem mindenki akar beiratkozni egy félévig tartó, milliós költségű "nappali képzésre" azért, hogy ezt eldöntse. A párhetes ízelítő után még mindig a nyitott a lehetőség, hogy valaki beiratkozzon egy hosszabb képzésre, de Szlovéniában volt már arra példa, hogy a cégek a SmartNinjánál végzett hallgatók közül is felvettek néhányat, vagy pedig a vállalatok a saját gyakornokaikat íratták be.

Erősen kérdéses, hogy a pár hetes képzés alatt milyen tudást lehet átadni, és ez nagyban függ a mentoroktól is. Jelenleg 5 oktatót választott ki a szervezet, amelyhez a külföldi felvételiztetők az interjúkon az oktatói és a szakmai készségekre is kíváncsiak volt, és emellett a GitHub profilt is megnézték. A képzők a teljes állásuk mellett fogják az órákat tartani, többségük informatikusként dolgozik, de van köztük egyetemi oktató is. "Az ő döntésük volt, hogy mennyi mennyire fér bele az oktatás az életükbe. Azért van több oktató mint képzés, hogy mindig tudjunk helyettesíteni." - tudtuk meg a Brandlifttől.

Másik fontos szempont a képzés tartalma, amelyet más hazai kódolóiskolákkal ellentétben a cégek helyett inkább a franchise-keret befolyásol. A külföldről küldött tananyagot nagyjából követni kell az oktatóknak, de ezek olyan vázlatpontok, amelyeket a mentor a saját tapasztalatai szerint egészíthet ki. A képzés anyagát bizonyos időközönként felülvizsgálja a nemzetközi bizottság, de emellett valamennyi mozgástér lenne, ha a hazai partnercégek igénnyel lépnének fel - válaszolta kérdésünkre a SmartNinja hazai marketingese. Ebben az esetben viszont egyáltalán nem a fejvadász-modellről van szó, a tervek szerint a partnerek nem rendelhetnek meg csoportokat és képzéseket egy az egyben, úgy mint a Greenfox vagy a Codecool modelljében, és nem fizetnek a felvett hallgatók után - az elhelyezkedés inkább a marketing költségeket fogja csökkenteni a cég szerint. A kódolóiskolának az előzetes számítások szerint egyéves megtérülése lehet a befizetett tandíjak után.

Cserébe a hallgatóknak sem garantálja senki, hogy a rövid tanfolyam után elhelyezkedhet, nem kell vállalni a röghöz kötést, és nem kell visszafizetni milliós tandíjat sem - a néhány százezer forintot maximum két részletben lehet kifizetni, a képzés előtt és közvetlenül a kezdete után. A Brandlift szerint várhatóan inkább azok fognak jelentkezni, akiknek már van munkahelyük, és szeretnének jobban szót érteni a programozókkal. Tipikusan inkább menedzsereknek, marketingeseknek, HR-eseknek lehet megfelelő a képzés, ha az IT cégen belüli programozók munkáját szeretnék valamennyire megérteni. Az elképzeléssel addig nincs probléma, míg azt minden cég és jelentkező a helyén tudja kezelni, és nem hiszi, hogy a pár alkalmas képzés után már rögtön fejlesztői pozícióban lehet dolgozni.

A SmartNinja hazai képviselői december 14-én tartanak nyílt napot, ahol bővebben meg lehet ismerni a képzések tartalmát és az oktatókat. A 12 fős helyek egyelőre még nem teltek be, de ha nagy lesz a kereslet, akkor a cég párhuzamosan több tanfolyam indítását is megfontolja. A hosszútávú cél a partneri kapcsolatok kiépítése az IT cégekkel, de a marketinges szerint az első kurzusok tapasztalata után fognak inkább többen érdeklődni.