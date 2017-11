Tiltólistára kerülhetnek Európában a loot boxok

Szerencsejátéknak minősítette a videojátékokban elérhető loot boxokat, azaz különböző, véletlenszerűen kiosztott játékbeli kiegészítőket tartalmazó dobozokat a belga Játékügyi Bizottság (Gaming Commission) - számolt be a Venturebeat. A döntésnek nem csak Belgiumban lehet hatása, az ügy hamarosan az Európai Unió hatóságai elé kerül, így a jövőben az sem kizárt, hogy a játékok kiadóinak nem lesz lehetőségük az EU-ban a loot boxok használatára. Koen Geens belga igazságügyi miniszter is a loot boxok teljes betiltásának fontosságát hangsúlyozza, miután azok fizetős és potenciálisan függőséget okozó tartalmakat kombinálnak, amely különösen veszélyes lehet a játékok elsődleges közönségét jelentő kiskorúak számára.

A loot boxok kérdésköre az elmúlt hetekben az EA, illetve a kiadó gondozásában megjelent Star Wars Battlefront 2 kapcsán izzott fel. Ahogy arról részletesen beszámoltunk, a vállalat mikrotranzakciókra építő, minden eddiginél agresszívebb monetizálási kísérlete csúfos kudarcnak bizonyult, annak bejelentését elképesztő felháborodási hullám fogadta az interneten - Redditen például megdőlt az egy hozzászólásra 24 óra alatt leadott negatív reakciók száma.

IoT + VR + AI in da house! Idén ismét önálló szekciót kapnak a feltörekvő technológiák a HWSW mobile! konferencián. November 29-30!

A népharag fókuszában a fizetős loot boxok álltak, amelyeken keresztül a bankkártyájukat bátrabban használók játékosok komoly előnyhöz juthattak volna a kevésbé fizetőképes vetélytársak ellen. Egyes rajongók azt is kiszámolták, hogy a az egyébként teljes áron megvásárolt játék összes tartalmának feloldása 2100 dollárnyi pénzt emésztene fel - mindez persze szorgalmasan a játékban töltött idővel is kiváltható lett volna, ugyanezen számítások szerint potom 4500 óra alatt. Az internet-rengető felháborodás hatására az EA ideiglenesen visszatáncolt a mikrotranzakcióktól, egyelőre nem tudni, hogy a kiadó a későbbiekben visszahozza-e azokat valamilyen formában.

A botrány azonban láthatóan nem korlátozódott az EA irodáira, ha a belga kezdeményezés célt ér, Európában tiltólistára kerülhetnek a loot boxokra építő üzleti modellek. A vitatott monetizációs stratégia egyébként a "gaming" piacon komoly bevételi forrásnak számít, a renitens dobozokban a kiadók különböző játékbeli eszközöket, fegyvereket, karakter skineket rejtenek el, amelyekkel a a játékosok előnyhöz juthatnak, vagy ha mást nem, extravagáns külsőt kölcsönözhetnek a karaktereiknek. Érthető, hogy a cégek miért kedvelik, a játékosok pedig miért ellenzik ezt a megoldást: a vállalatok az időről időre bevezetett új loot boxokkal lényegében korlátlanul generálhatják a bevételt egy-egy játékban, amelyben közben a tehetősebb játékosok jutnak előnyhöz.

De az üzleti modell nyaka körül nem csak Európában szorul a hurok, a napokban Hawaii állam is elkezdte vizsgálni a Battlefront 2 korábban felvázolt monetizációs stratégiáját alkalmazó játékok betiltásának lehetőségét, legalábbis a kiskorúak körében. Koen Geenséhez hasonló álláspontot fogalmazott meg továbbá Jerome Durain francia szenátor is az ország online szerencsejátékok ügyében felelős hatóságának küldött levelében, amelyben az EA játékát is említve kitért rá, hogy a fizetős loot boxok könnyen a szerencsejáték kategóriájába csúszhatnak, ami különösen veszélyes a fiatal gyerekek körében. Durain azt is kiemelte, hogy Kína már tett lépéseket a területen, az országban a játékokban kötelező megjeleníteni, hogy bizonyos loot box tartalmak milyen eséllyel válnak elérhetővé.