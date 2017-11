Komolyan ráfekszik az 5G-s modemekre az Intel

Teljes gőzzel dolgozik rádiós modemein az Intel, amely jól láthatóan szeretne majd minél nagyobb szeletet kihasítani a várhatóan 2020-szal elrajtoló 5G-s piacból. Eközben 4G-s modellek fejlesztését sem hanyagolja a vállalat, amely a iPhone-okkal megkapaszkodva más gyártóknak is szállítana modemeket az elkövetkező néhány évben. Az Intel ugyanakkor nem csak az okostelefonok piacára pályázik, PC-kbe és járművekben is szállít chipeket, leginkább a Qualcomm kárára.

Az Intel egy komplett, a 8000-es szériába tartozó termékcsaláddal készül az 5G-s átállásra, amelynek első tagja az XMM 8060 típusjelzésű modem lesz. Az egyelőre fejlesztés alatt álló chipről ezért nem árult el túl sok részletet a vállalat, annyi azonban bizonyos, hogy a modem 5G mellett a korábbi, tehát a 4G-s, 3G-s, illetve 2G-s szabványokat is támogatni fogja, azaz az arra épülő eszközök a jelenlegi hálózatokkal is működni fognak. Az Intel számításai szerint a chip első példányait valamikor 2019 közepén kezdi el szállítani, hogy a jelenleg 2020-ra datált 5G-s rajtra elkészülhessenek az arra épülő első termékek.

A legújabb generációs adatátviteli szabvány fejlesztésében az Intel is igyekszik kivenni részét, a vállalat néhány helyen tesztplatformokat üzemeltet. Az egyik ilyen Észtország fővárosában, Tallinnban található, annak is egyik kikötőjében, ahol a part és az épp horgonyzó Silja Europa hajó közötti internetkapcsolatért felel az Intel 5G-s tesztösszeköttetése, a cég szerint egyelőre sikerrel. Emellett az Intel már 5G-s hangátvitelt is tesztelt, a közlemény szerint a szupermagas frekvenciatartomány felső határához közeli 28 GHz-en sikerült a mutatvány.

Az 5G-s fejlesztések mellett a még jó néhány évig a modemes piacot jelentő 4G-s fejlesztésekről sem feledkezik el az Intel. A vállalat jövőre egy új modemmel jelentkezne, az XMM 7560 típusjelzésű termék a Cat 16-os tempót (1 gigabit/másodperc) támogatná letöltés, és a Cat 13-at (225 Mbps) feltöltés mellett, amely egybevág a konkurens Qualcomm X16-os modemének paramétereivel. Ám ahogy arra már láthattunk példát, mindez még nem jelenti azt, hogy a két chip gyakorlati képességei is egyezni fognak, az Intel ugyanis egyelőre lemaradásban van a 4G-s modemek terén piacvezető riválisával szemben. Az XMM 7560 ugyanakkor bizonyosan egy mérföldkőnek számít majd, ugyanis ez lesz az első modem amelynek gyártását már házon belül végzi az Intel, a lapka 14 nanométeren készül majd.

A gyártó ezen felül készül még legalább egy 4G-s modemmel. Az XMM 7660-at Cat 19-es letöltési tempóra tervezi az Intel, amely állítólag még jó néhány más képességet (advanced MIMO, carrier aggregation, 256QAM) is megkap a nagyobb sebesség mellé. A terméket 2019-ben kezdené el szállítani a cég, az pedig várhatóan az imént említett előd XMM 7560-hez hasonlóan bekerül az iPhone-okba, az Apple ugyanis minél előbb meg szeretne szabadulni a Qualcommtól. Ennek első lépését az Intel megoldásai biztosítanák, azonban a gyártó modemei vélhetően csupán egy ugródeszkát jelentenek majd a házon belüli 5G-s chiphez, pletykák szerint ugyanis az Apple a termékeiben szereplő rádiós modem tervezését is teljesen saját kezébe akarja venni.