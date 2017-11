Kis- és középvállalatoknak érkezik a Skype Professional

Hamarosan előnézeti verzióban jelenik meg a Skype Professional, amely a konzumer-fókuszú Skype és az üzleti-vállalati Teams helyett kínál alternatívát a kis- és közepes vállalatoknak, egyelőre az Egyesült Államokban - derül ki a Microsoft közleményéből. A Skype az elmúlt hónapokban kezdett stílusváltásba mobilon és asztali verzióban, viszont az új Snapchat-szerű stílussal egyértelműen igyekszik eltávolodni az üzleti felhasználóktól. Eközben a Microsoft azt is bejelentette, hogy a Skype for Businesst már csak kivételes partnereknél támogatja egy ideig, minden más vállalatot a Teams használatára ösztönöz. A kettő közötti űrt a jövőben a Skype Professional igyekszik betölteni a jelek szerint.

A Microsoft azzal indokolja az újfajta fióktípus megjelenését, hogy a barátokkal és a családdal csevegésen kívül sokan használják a felületet például oktatásra (zeneórák, nyelvórák vagy sakkurzusok tartására), mentorálásra és tanácsadásra. Tehát a célközönséget a szolgáltatásaikat online bonyolító vállalkozók jelentik, akiknek eddig a Skype-os közvetítésen kívül igénybe kellett venniük még valamilyen naptári foglalórendszert és fizetési megoldást. A szabadúszók vagy a pár fős cégek nem feltétlenül fogják használni a Teamst ehhez a fajta kommunikációhoz, de a Microsoft ígérete szerint ez a munka hamarosan könnyebb lesz Skype-on keresztül.

IoT + VR + AI in da house! Idén ismét önálló szekciót kapnak a feltörekvő technológiák a HWSW mobile! konferencián. November 29-30!

Sok minden homályban marad egyelőre a Skype Professional megoldással kapcsolatban. A közlemény szerint az új Skype-változattal a felhasználók képesek lesznek a márka kezelésére, naptáresemények beállítására, fizetés fogadására és a vásárlókról szóló jegyzetek készítésére, de nem lehet tudni, hogy a redmondi vállalat ezeket milyen eszközökkel szeretné megoldani. A ZDNet szerint elképzelhető, hogy a Microsoft az Office 365 csomaghoz kapcsolódó kisvállalatoknak szánt szoftvereket fogja egyben kínálni, úgymint a Listings, Invoicing, Bookings és az Outlook Customer Manager szolgáltatásokat. Továbbá az sem derült ki egyelőre, hogy az ingyenes előnézeti időszakot követően a megoldás továbbra is ingyenes lesz-e vagy esetleg az Office 365 csomagra kell előfizetni az egyéni vállalkozóknak, illetve a kis- és középvállalatoknak.

Az oktatáson vagy tanácsadáson résztvevők a továbbiakban is a konzumer Skype felületet nyithatják majd meg az órák kezdetekor is. Viszont a jövőben a felhasználók nem csak ismerősökre kereshetnek majd a rendszerben, hanem a cégekre is, például találhatnak pénzügyi tervezőt több mint tízéves tapasztalattal a saját időzónájukban vagy karrier coachot az egészségügyi ágazaton belül. Mindehhez persze arra lenne szükség, hogy a vállalkozók is meglássák a potenciális ügyfélkör bővítési lehetőséget a Skype-on, és közzétegyék magukat az adatbázisában.

A Skype Professional egyelőre előnézetként, kizárólag asztali verzióban lesz elérhető, és csak az Egyesült Államok felhasználói számára. Várhatóan azonban a Microsoft kiterjeszti majd a szolgáltatáscsomag elérését más országokra is, miután levonta a tesztidőszakról a következtetéseket, és beépítette a visszajelzéseket.